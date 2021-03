Gehrden

Doch keine Entspannung im Gehrdener Stadtgebiet: Dem Gesundheitsamt der Region Hannover wurden zum Freitag zwölf neue Corona-Fälle gemeldet. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz erneut an auf 263,9. Am Freitag vor einer Woche hatte der Wert bei 315,4 gelegen, zuletzt war er am Donnerstag auf 251,1 gesunken. In Gehrden gibt es nach wie vor keine Hotspots. Die Ansteckungen spielen sich laut Region offenbar im privaten Bereich ab.

Doch auch im übrigen Umland steigen die Fallzahlen vielerorts an. Inzidenzen mit Werten deutlich über der Marke von 150, die das Land aktuell zum Anlass für eine Ausgangssperre diskutiert, gibt es in Ronnenberg (193,2), Lehrte (184,3), Langenhagen (178), Seelze (176,4), Garbsen (170,3) und Neustadt (170,2). Die gesamte Region Hannover liegt bei 137,3.

Von Sarah Istrefaj