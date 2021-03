Gehrden

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Gehrden erneut angestiegen. Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldete am Dienstagmittag einen Wert von 206. Es wurden neun weitere Personen im Stadtgebiet positiv auf das Coronavirus getestet. Insgesamt wurden damit seit Ausbruch der Pandemie 454 Fälle registriert. Aktuell sind 73 Gehrdener mit dem Virus infiziert.

In regionsweiten Vergleich liegt Gehrden an dritter Stelle hinter Seelze (221,9) und Langenhagen (208,3). Die gesamte Region Hannover verzeichnet am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 153,1. Ab Donnerstag, 1. April, tritt eine zwölftägige Ausgangssperre in Kraft. Zwischen 22 und 5 Uhr dürfen alle Bürger nur noch in Ausnahmefällen draußen unterwegs sein.

Von Sarah Istrefaj