Gehrden

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat für Freitag zwölf neue Corona-Fälle im Stadtgebiet registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 315,4. Damit liegt die Stadt Gehrden regionsweit an der Spitze. Nur Uetze folgt dicht dahinter mit einem Inzidenzwert von 311. „Es gibt weiterhin keinen Hotspot in Gehrden“, sagt Christoph Borschel von der Region Hannover. Die Infektionen spielten sich nach wie vor im privaten Bereich ab. Corona-Fälle an Schulen, Kitas oder anderen Einrichtungen gebe es nur vereinzelt, sodass diese keinen Ausschlag geben würden.

Ein dynamisches Infektionsgeschehen im Stadtgebiet zeichnet sich bereits seit dem vergangenen Wochenende ab. Lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag noch bei 70,8, so war der Wert am Montag auf 173,8 gestiegen. 13 Personen hatten sich in der Zwischenzeit mit dem Virus infiziert.

In dieser Woche kamen dann bis zum Freitag noch mal weitere 32 Fälle hinzu. 61 Gehrdener sind derzeit infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie wurden insgesamt 399 Fälle registriert.

Von Sarah Istrefaj