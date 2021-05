Gehrden

Der Inzidenzwert für das Stadtgebiet Gehrden ist am Dienstag wieder leicht gestiegen. Das Gesundheitsamt der Region hat einen neuen Corona-Fall registriert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 19,3. Derzeit sind zwölf Gehrdener mit dem Virus infiziert. Die Gesamtanzahl der Fälle seit Ausbruch der Pandemie im vergangenen Jahr beziffert sich auf 553.

Die Inzidenz in der Stadt Hannover fällt derzeit täglich. Am Dienstag liegt sie bei 67,6. Der Wert in der gesamten Region fällt auf 62,1. Damit liegt er seit fünf Tagen unter 100, sodass ab Donnerstag die sogenannte Corona-Notbremse nicht mehr gelten wird.

Von Sarah Istrefaj