Gehrden

Es war ein unerwartet schneller Anstieg des Inzidenzwertes, der am Montag für einen Schreck gesorgt haben dürfte. Die Sieben-Tage-Inzidenz hatte sich von Freitag 70,8 auf 173,8 nach dem Wochenende mehr als verdoppelt. Ein besonderer Grund war laut der Region Hannover nicht erkennbar, es gab keinen Hotspot. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt nun einen Wert von 154,5. Es bleibt ein Auf und Ab.

Derzeit gelten 34 Personen aus dem Stadtgebiet als infiziert. Damit ist von Montag auf Dienstag kein weiterer Fall hinzugekommen. Weitaus stärker betroffen sind in der Region Uetze mit einer Inzidenz von 262,4, Burgdorf mit 225,2, Sehnde mit 180,9 und Wunstorf mit 158,8. Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Gehrden 367 Fälle registriert.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 34.421 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 31.088 Personen als genesen aufgeführt. 869 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Der Altersdurchschnitt liegt hier bei 85 Jahren. Aktuell sind 2464 Menschen in der Region infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover am Dienstag bei 119,8.

Von Sarah Istrefaj