Gehrden

Drei weitere Menschen aus Gehrden sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte das Gesundheitsamt der Region am Donnerstag mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf 212,4 – den zweithöchsten in der Region nach Wennigsen (222,6). Aktuell sind in Gehrden 61 Personen mit dem Virus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie wurden 462 Fälle registriert.

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass sich Menschen, die bei einem Schnelltest an den Osterfeiertagen positiv getestet werden, umgehend in häusliche Isolation begeben und um einen PCR-Test kümmern sollten. Eine Liste der Schnelltestzentren finden Sie im Internet auf www.hannover.de/schnelltest.

Wer einen PCR-Test benötigt, kann sich entweder mit seinem Hausarzt in Verbindung setzen oder während der Feiertage über die Servicenummer der Kassenärztlichen Vereinigung (0511) 116117 weitere Informationen bekommen.

Von Sarah Istrefaj