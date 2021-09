Gehrden

In den knapp drei Wochen seit Beginn des Schuljahres hat es an Gehrdens weiterführenden Schulen nur vereinzelte Corona-Infektionen gegeben. Das Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG) meldet eine Infektion in der Schülerschaft. An der Oberschule Gehrden gab es je einen Corona-Fall unter den Lehrkräften und unter den Schülerinnen und Schülern.

Die Schulleiter der beiden Schulen sind nach eigenen Angaben zufrieden damit, wie das Schuljahr angelaufen ist. „Grundsätzlich läuft es gut“, sagt Christian Schmidt vom MCG. Carsten Huge von der Oberschule sagt, dass die Akzeptanz der aktuell geltenden Regeln bei Schülerinnen, Schülern und Eltern sehr hoch sei. „Und die Schülerschaft ist sehr diszipliniert bei der Umsetzung.“ Die größte Herausforderung sei das Tragen einer Maske, sagt Huge. Aber mit den entsprechenden Pausen würden sich alle Kinder und Jugendlichen sehr gut daran halten.

Nur wenige Kinder mussten ins Distanzlernen

Das gelte auch für die Durchführung der Selbsttests, sagt Huge. „Und wenn es doch mal jemand vergisst, wird eben fix nachgetestet.“ Insgesamt hätten die Tests den Schulbetrieb enorm erleichtert. „Die wenigen Fälle, die wir hatten, wurden so schnell entdeckt, und wir konnten verhindern, dass das Infektionsgeschehen sich weiter ausbreitet“, sagt der Oberschulleiter.

Seit Anfang September müssen bei Corona-Fällen in Schulen nicht mehr ganze Klassen, sondern nur direkte Kontaktpersonen der Infizierten in Quarantäne. Bei den jeweiligen Corona-Fällen in der Schülerschaft mussten daher am MCG nur etwa zehn, an der Oberschule sogar nur drei Schülerinnen und Schüler vorsorglich ins Distanzlernen wechseln.

Sitzpläne werden digital erfasst – um Kontaktpersonen zu identifizieren

Diese Neuregelung scheint sich bisher zu bewähren. An beiden Schulen hat die infizierte Person offenbar niemanden angesteckt. Gleichzeitig ist der organisatorische Aufwand gestiegen. „Es ist jetzt noch mal viel wichtiger geworden, dass die Sitzpläne sehr akkurat geführt werden, damit wir im Infektionsfall Kontaktpersonen sofort identifizieren können“, sagt Schmidt. An beiden Schulen werden die Sitzpläne digital erfasst und gespeichert. „Dadurch haben wir eine sehr klare Datenstruktur, die wir effizient nutzen können“, sagt Huge.

Auch Geimpfte testen?

Trotz seiner Zufriedenheit gibt es einen Punkt, in dem Huge noch Verbesserungsbedarf sieht: „Ich höre immer wieder, dass auch Geimpfte sich gerne weiter testen wollen, sowohl von Lehrkräften als aus der Schülerschaft“, sagt er. Wer vollständig geimpft ist, kriegt keine kostenlosen Tests mehr zur Verfügung gestellt. Das sei seiner Ansicht nach nicht optimal. „Je mehr Leute wir testen, desto höher ist die Sicherheit für alle“, sagt Huge.

Von Yannick von Eisenhart Rothe