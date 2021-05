Gehrden

Im Stadtgebiet gibt es nach Angaben des Gesundheitsamtes zwei neue Corona-Fälle. Damit sind aktuell sechs Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie sind 557 Gehrderinnen und Gehrdener positiv auf Covid-19 getestet worden.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist in Gehrden am Donnerstag auf 25,7 gestiegen. Am Mittwoch betrug sie noch 12,9. Der Inzidenzwert in der Region liegt aktuell bei 35,1.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 47.830 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 45.646 Personen als genesen aufgeführt. 1056 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion verstorben. Aktuell sind 978 Menschen in der Region infiziert.

Von Dirk Wirausky