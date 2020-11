Gehrden

Die Zahl der Bürger im Stadtgebiet, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, ist von Dienstag auf Mittwoch unverändert geblieben. Die Region Hannover meldete erneut 17 infizierte Gehrdener. Auf eine Neuinfektion kam eine genesener Person, sodass sich seit Ausbruch der Pandemie 60 Menschen am Burgberg mit dem Virus angesteckt haben. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Mittwoch, 4. November, am dritten Tag in Folge bei 64,7.

Die Region Hannover hat seit dem Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 7650 Menschen registriert, die sich in ihrem Gebiet mit dem Coronavirus angesteckt haben. 156 Menschen sind demnach infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 124,1.

Von Uwe Kranz