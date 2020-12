Gehrden

Die Anzahl der Corona-Fälle, die das Gesundheitsamt der Region Hannover für Gehrden meldet, ist am Mittwoch, 30. Dezember, für Gehrden bei 20 geblieben. Die Zahl derer, die seit Ausbruch der Pandemie erkrankt sind, ist in diesem Zeitraum um eine Personen auf jetzt 171 angestiegen. Rechnerisch ist also in diesem Zeitraum auch eine Person genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich binnen einer Woche mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt am Mittwoch wie am Dienstag bei 57,9.

Die Region Hannover hat seit dem Auftreten der ersten Infektion 18.847 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Davon sind 15.300 Personen als genesen aufgeführt. 333 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag für die Region Hannover am Dienstag bei 123,3.

Anzeige

Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für die Testungen über die Feiertage möglicherweise nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor Weihnachten.

Von Uwe Kranz