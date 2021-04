Das Infektionsgeschehen in Gehrden bleibt hoch. Nach dem rasanten Anstieg der Sieben-Tages-Inzidenz in der vergangenen Woche, pendelte sich dieser Wert allerdings über das Wochenende beim Freitagswert von 186,7 ein – nach Seelze und Langenhagen der dritthöchste in der Region Hannover. Die Inzidenz in der gesamten Region gibt das Gesundheitsamt aktuell mit 141 an.

Am Montag hat das Gesundheitsamt acht neue Corona-Fälle in Gehrden gemeldet. Aktuell sind im Stadtgebiet 40 Personen mit dem Coronavirus infiziert, das sind vier mehr als am Freitag. Seit Ausbruch der Pandemie wurden 526 Menschen positiv auf Covid-19 getestet.

Derweil hat die Stadt darauf hingewiesen, dass auch am 1. Mai kostenlose Schnelltests für Bürger auf dem Marktplatz angeboten werden. Von 8 bis 13 Uhr steht das mobile Testzentrum in der Innenstadt.

Uwe Kranz