Gehrden

Keine Entspannung in Sicht, im Gegenteil: Die Zahl der Corona-Infizierten ist am Freitag, 13. November, in Gehrden deutlich gestiegen. Die Region Hannover meldete, dass aktuell 24 Personen erkrankt sind – am Donnerstag, 12. November, waren es 20 Gehrdener. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 80 Menschen am Burgberg mit Covid-19 angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 84,1 am Donnerstag auf 122,9 am Freitag deutlich gestiegen. So hoch lag der Wert in Gehrden noch nie.

Die Region hat seit dem Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 9542 Menschen registriert, die sich in der Landeshauptstadt und den Umlandkommunen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 166 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover am Donnerstag bei 138,6.

Maskenpflicht in der Fußgängerzone

Derweil hat die Stadt Gehrden darauf hingewiesen, dass das generelle Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung derzeit nur noch in der Fußgängerzone, auf dem Wochen- und Bauernmarkt sowie allgemein an Orten in der Öffentlichkeit unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum begegnen können oder nicht nur vorübergehend aufhalten und eine Unterschreitung des Mindestabstands von 1,5 Meter zwischen Personen nicht auszuschließen ist. Die Region Hannover hat aber angekündigt, in der nächsten Wochen eine neue Allgemeinverfügung zu veröffentlichen.

Derweil hat die Polizei den Wochenmarkt am Donnerstag in Gehrden zum Anlass genommen, die Einhaltung der Maskenpflicht auf Kunden- und Verkäuferseite zu kontrollieren. Bei den festgestellten Verstößen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Lesen Sie auch

Von Dirk Wirausky