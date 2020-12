Gehrden

Alarmierende Entwicklung: Die Zahl der Menschen, die in Gehrden positiv auf Covid-19 getestet sind, ist über das Wochenende in die Höhe geschnellt. Wurden am Freitag noch 19 getestet, wurde am Montag, 14. Dezember, 30 Gehrdener gemeldet, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich damit 148 Gehrdener infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist deutlich über die 100er-Marke gestiegen. Aktuell liegt der Wert bei 141,6 (Freitag: 90,5). Nur Garbsen und Laatzen weisen am Montag einen höheren Wert auf.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 14.819 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 12.308 Personen als genesen aufgeführt. 247 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 2071 Menschen in der Region infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 118,4.

Von Dirk Wirausky