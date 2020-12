Gehrden

Die Anzahl der Corona-Infizierten in Gehrden ist nach Angaben des Gesundheitsamtes der Region Hannover von Montag auf Dienstag von 18 auf zwölf Personen gesunken. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 127 Gehrdener (Montag: 126) infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt allerdings unverändert. Der Wert liegt am Dienstag weiterhin bei 58,2. Am Freitag war dieser Wert mit 32,3 noch deutlich geringer.

Die Region Hannover hat seit dem Auftreten der ersten Infektion 13.782 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind 11.422 Personen als genesen aufgeführt. 229 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover am Dienstag bei 109,6.

Von Dirk Wirausky