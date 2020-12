Gehrden

Immerhin: Im Vergleich zu Montag hat das Gesundheitsamt der Region Hannover am Dienstag weniger Personen gemeldet, die im Stadtgebiet aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind. Nach Angaben der Behörde sind es noch 24 Bürger, Montag waren es 30 Menschen. Seit Ausbruch der Pandemie sind 150 Gehrdener positiv auf Covid-19 getestet worden.

Unverändert ist die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz: Wie am Montag liegt sie auch am Dienstag bei 141,6. Höhere Werte in der Region weisen aktuell nur Garbsen, Laatzen und Langenhagen auf.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 15.176 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 12.536 Personen als genesen aufgeführt. 259 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Gegenwärtig sind 2381 Menschen in der Region infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 122,1.

Von Dirk Wirausky