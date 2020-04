Corona-Krise: Pastor feiert Gottesdienst mit Fotos von Gemeindemitgliedern

Gehrden

In der Gehrdener Margarethenkirche hat Pastor Wichard von Heyden am Sonntag einen ganz besonderen Gottesdienst gefeiert: Die Feier wurde per Livestream im Internet übertragen. Dabei blieben die Kirchenbänke keineswegs leer – sie waren anstelle der Gemeidemitglieder mit 150 Fotos im DIN-A4-Format bestückt.

Nicht viel deutet am Sonntagvormittag vor der Gehrdener Margarethenkirche daraufhin hin, dass dort in Kürze ein Gottesdienst gefeiert wird. Und doch sind längst alle Vorbereitungen getroffen. Seit Tagen ist das Team von MAZ.TV um Matthias Braitsch und Jan-Phillip JP Peters damit beschäftigt, die Kirche zur Videokulisse zu machen. Den Kontakt zu der Firma hat Fabian Schmieder aus Everloh, Professor für Medienrecht an der Hochschule Hannover, hergestellt.

Anzeige

Posaunen erklingen in die Stille hinein

In die gespenstische und irgendwie wohltuende Ruhe hinein lassen Florian Schneichel und Christian Windhorst vom Posaunenchor der Margarethengemeinde das Stück „Christ ist erstanden“ erklingen. Aus einer Feuerschale vor der Kirche steigt Rauch auf. Das Zeichen für den Pastor, die von der katholischen St. Bonifatiuskirche in Gehrden gespendete Osterkerze anzuzünden, die Jürgen Haake vom Kirchenvorstand bereithält. Danach erfolgt der feierliche Einzug in die Kirche.

Florian Schneichel und Christian Windhorst vom Posaunenchor der Margarethengemeinde lassen das Stück „Christ ist erstanden“ erklingen. Quelle: privat

„Trotz aller Isolation, trotz des Kontaktverbots stehen wir hier gemeinsam vor Gott und können Kraft bekommen, die Herausforderungen zu bestehen, die uns das Coronavirus beschert hat“, sagt der Pastor. Feierlich gestaltet sich dann auch der Auszug aus dem Gotteshaus. Wie sonst auch lächelt von Heyden den Besuchern in den Bänken freundlich zu.

Jürgen Haake (links) und Wichard von Heyden beim Entzünden der Osterkerze. Quelle: Privat

Auch für ihn sei es eine ganz neue Situation gewesen, dass die Menschen aufgrund der Kontaktsperre nicht zu Gottesdiensten kommen dürfen. „Die Fotos haben mir ein gutes Gefühl gegeben, ich habe in vertraute Gesichter geblickt. Die Kirche war ja gar nicht leer, sie war richtig voll“, sagt von Heyden. Ein ganz besonderer Moment sei die Abendmahlsfeier gewesen. „Ich konnte es mir gar nicht vorstellen, die Distanz zu überwinden. Aber es hat geklappt“, betonte der Geistliche nach dem Gottesdienst per Livestream.

Wichard von Heyden bei der Feier des Abendmahls. Quelle: Heidi Rabenhorst

Der Erfolg lässt sich in Zahlen messen: Bei der Liveübertragung gab es mehr als 300 Aufrufe. Und auch im Nachgang seien die Zuschauerzahlen enorm gewesen, berichtet der Pastor. Bis Montagmittag wurden bereits mehr als 1500 Aufrufe im Internet registriert. Zu sehen ist das Video unter bit.ly/OsternGehrden.

Corona-Hilfen für Aleppo und Lesbos Die Kollekte des Gottesdienstes wird für ein Projekt der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa gesammelt – für ein Krankenhaus in Aleppo, das von der Armenisch-Evangelischen Kirche in Syrien betrieben wird, und für das Vostiano-Krankenhaus auf der griechischen Insel Lesbos, wohin viele Menschen aus Syrien geflohen sind. Es geht in beiden Fällen um Corona-Hilfen wie Schutzausrüstung für Pflegekräfte und medizinischen Dienst, Desinfektionsmittel und Arzneimittel. Spenden können an das Kirchenkreisamt Ronnenberg, Verwendungszweck Ostern 2020 Gehrden Kollekte, IBAN: DE66 2519 3331 0400 0099 00, BIC: GENODEF1PAT überwiesen werden.

Und so ganz allein sei er dann ja doch nicht gewesen, meint der Pastor. Unterstützung erhielt er – unter Einhaltung aller Abstandsregeln – von Felicitas Butzer als Lektorin und gesanglich von den Mitgliedern der Margarethenkantorei, Insa Pfüller und Kristina Windhorst. Hinzu kamen Karl Bialke und Jürgen Haake sowie Florian Schneichel mit der Posaune und Kantor Christian Windhorst an der Orgel.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Heidi Rabenhorst