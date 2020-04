Corona-Krise: Gastronomen in Gehrden kämpfen um ihre Existenz

Gehrden

Die Verordnung der Bundesregierung hat es festgelegt: Gastronomen müssen auch weiterhin ihre Restaurants, Bistros und Kneipen geschlossen lassen. Für die meisten ist das gerade in den Frühlingsmonaten mit enormen Einbußen verbunden. Verständnis für die Regelungen zeigen sie dennoch.

Es gebe derzeit nicht viele Optionen, meint Alfonso Bottone. Der Inhaber des italienischen Restauranta Via Campana ist davon überzeugt, dass die Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus unabdingbar sind. Die Entscheidung der Regierung halte er für richtig und fügt hinzu: „Wenn alles wieder auf wäre, würde man das kritisieren, jetzt ist alles zu, und man kritisiert eben das.“

Noch keine Unterstützung erhalten

Die vergangenen Wochen habe er sinnvoll nutzen können. „Seit 15 Tagen kommen Handwerker und Maurer. Ich hatte schon Angst, dass wir am 20. April öffnen dürfen und dann nicht mit den Renovierungen fertig sind“, sagt Bottone und lacht. Doch auch er, der sich selbst als positiv und optimistisch beschreibt, habe Sorgen. „Alle Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, und wir haben zwar Unterstützung beantragt, bisher aber noch nichts bekommen.“ Sein Restaurant halte sich mit Abhol- und Lieferservice über Wasser, die laufenden Kosten könne er damit jedoch nicht decken. Zum Glück habe er Rücklagen, die er nun wohl oder übel angehen müsse.

Das beklagt auch Tommaso Setola, Inhaber des Restaurants La Piazzetta. „Wenn das noch lange so weitergeht, müssen wir das Geld aus der eigenen Tasche nehmen.“ Derzeit kämen die Einnahmen nur sehr spärlich durch den Abhol- und Lieferservice rein, das Team sei komplett in Kurzarbeit. Doch immerhin habe er bereits Unterstützung bekommen, sagt Setola.

Vorschlag: Nur jeden zweiten Tisch besetzen

Dennoch habe er mit der Entscheidung seine Schwierigkeiten. „Ich fahre jeden Tag am Maschsee entlang. Wenn ich sehe, wie dicht gedrängt die Leute da sind, verstehe ich die Regelungen nicht“, sagt Setola. Es sei seiner Meinung nach wenig sinnvoll, kleine Geschäfte, in denen die Leute sich in die Quere kämen, zu öffnen anstatt die großen. Auch in Gastronomie-Betrieben sei es möglich, Abstand einzuhalten. „Man könnte nur jeden zweiten Tisch besetzen oder so.“

Die Ansicht teilt Dietrich Schulze, Inhaber des Steintorecks. Mit dem Außer-Haus-Service nehme er nur etwa ein Fünftel dessen ein, was er sonst verdiene. Auch bei ihm seien alle in Kurzarbeit. Er habe zwar bereits Unterstützung erhalten, trotzdem sei er besorgt. „Wenn das so weitergeht, bis es einen Impfstoff gibt, dann werden wir das nicht überleben“, sagt Schulze.

Außerdem befürchte er, dass auch nach Corona das Verhalten der Menschen nicht direkt wieder so wie zuvor sein werde. Er rechne damit, die Preise für die Gerichte runtersetzen zu müssen. Denn im Grunde steckten alle in der Krise, und es würden alle danach versuchen, weniger Geld auszugeben.

Wenig Einnahmen durch Abholservice

Das sieht auch Ghizlane El Abiad, Inhaber des Gasthaus Behnsen, so. Es laufe nicht gut, berichtet er. Der Abholservice würde nur am Wochenende Einnahmen bringen. El Abiad hofft darauf, Anfang Mai wieder öffnen zu können. „Mal sehen, ob alle in einen Topf geschmissen werden, oder bedacht wird, dass wir viel Platz haben. Die Leute können auch mit drei Metern Abstand bei uns sitzen“, sagt er.

Große Sorgen mache sich auch Lucky Topalidis, Inhaber der griechischen Taverne Bei Lucky. Er biete ebenfalls einen Lieferservice, habe Fördergeld beantragt und alle in Kurzarbeit geschickt – trotzdem könne er die laufenden Kosten kaum decken, verdiene derzeit nichts und halte die Entscheidung auch nicht für sinnvoll. „Wir könnten alle Menschen auf Abstand setzen“, sagt Topadilis. „Mal sehen, ob wir das überleben.“

Von Janna Silinger