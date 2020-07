Gehrden

Die Rückkehr zur Normalität geht weiter: Gut viereinhalb Monate nach dem Corona-Shutdown kehren nun am 1. August auch die Kindertagesstätten (Kitas) in Gehrden zum gewohnten Regelbetrieb zurück. Nach den anfänglichen Notbetreuungen für Eltern mit systemrelevanten Berufen sowie dem später aufgenommenen eingeschränkten Regelbetrieb im Juni fahren die acht kommunalen Einrichtungen im Stadtgebiet nun eine weitere Stufe hoch. Trotz weiterer Lockerungen gelte aber nach wie vor ein neuer Hygieneplan mit verpflichtenden Richtlinien, betont Gehrdens kommunale Fachdienstleiterin Britta Häupl.

Die Expertin erläutert die wichtigsten Neuheiten im Kita-Betreuungsalltag: Grundlage für die Wiedereinführung des Regelbetriebs sei ein neuer Leitfaden des niedersächsischen Kultusministeriums – daraus gehe unter anderem hervor, dass ab dem 1. August nun auch wieder gruppenübergreifende Angebote in den Kitas möglich sind. „Im eingeschränkten Regelbetrieb soll bislang noch eine Durchmischung der verschiedenen Gruppen in den Einrichtungen vermieden werden“, erklärt Häupl die noch geltenden Vorschríften.

Gruppen können wieder durchmischt werden

„Nun müssen die Kinder einer Gruppe nicht mehr zwingend separat in ihren Räumen bleiben und von anderen Gruppen getrennt werden“, kündigt die Fachdienstleiterin an. Und: „Das Außen- und Freigelände jeder Einrichtung kann ab August wieder uneingeschränkt von allen Kindern genutzt werden, ohne dass eine räumliche Aufteilung oder zeitliche Trennung der Gruppen notwendig ist.“

Die Betreuungseinrichtungen fahren wieder hoch: In den Kindertagesstätten beginnt am 1. August der gewöhnliche Regelbetrieb. Quelle: Ingo Rodriguez

Besonders Eltern von angehenden Kita-Kindern dürfte es freuen, dass sie ihren Nachwuchs während die Eingewöhnungsphasen in den Kindergärten nun auch wieder in den Gruppenräumen begleiten dürfen. „Die Eltern müssen dabei einen Mund-Nasen-Schutz tragen“, nennt Häupl als einzige Auflage. Für Eltern, Kinder und das Kita-Personal sei diese Neuerung sehr hilfreich. Bislang seien im eingeschränkten Regelbetrieb noch unterschiedliche Modelle angewandt worden, um die notwendigen Kontaktbeschränkungen von Eltern zu anderen als ihren eigenen Kindern zu gewährleisten.

Aufgehoben werden mit den neuen Richtlinien des Kultusministeriums auch die bis zum 1. August noch geltenden personellen Einschränkungen. So können Praktikanten und Absolventen eines Bundesfreiwilligendienstes – die sogenannten Bufdis – dann laut Stadtverwaltung auch wieder in den Arbeitsalltag integriert und als Helfer eingesetzt werden. Besondere Vorgaben für Mitarbeiter, die möglichen Corona-Risikogruppen angehörten, seien ab August ebenfalls nicht mehr relevant, sagt Häupl.

Infektionsschutz und Hygiene gehören weiterhin zum Alltag

Die Fachdienstleiterin betont aber: „Es gelten auch nach der Rückkehr zum Regelbetrieb Auflagen für den Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen, die unerlässlich sind.“ Unter anderem sei in den Kita-Räumen regelmäßiges Stoßlüften vorgeschrieben. Kinder und Eltern mit Krankheitssymptomen, die einer Corona-Infektion ähnlich sind, müssten weiterhin zu Hause bleiben. Empfohlen wird vom Ministerium demnach auch, den Kindern im Betreuungsalltag möglichst viele Aktionen auf dem Außengelände an der frischen Luft anzubieten.

In den Kitas beginnt am 1. August der Regelbetrieb. Quelle: Ingo Rodriguez

Eine weiterhin unveränderte Einschränkung gilt selbst im Regelbetrieb für die Nutzung der Sanitäranlagen. „Dort sollen die Kita-Gruppen nicht durchmischt werden“, betont Häupl. Sie verweist für weitere Informationen auf die vollständigen Richtlinien des niedersächsischen Kultusministeriums sowie die dort beantworteten Fragen zu dem Thema.

Stadt ist auf Rückkehr zum Regelbetrieb gut vorbereitet

Die Stadt Gehrden ist nach Angaben der Fachdienstleiterin sehr gut vorbereitet, um den neuen Leitfaden und den Hygieneplan des Ministeriums umzusetzen. Schließzeiten gibt es in den acht kommunalen Kitas auch in den Sommerferien nahezu nicht. Alle Einrichtungen seien bis zum Beginn des neuen Kita-Betreuungsjahres am 1. August geöffnet – in Ausnahmefällen sei ein Notdienst eingerichtet, sagt Häupl.

Von Ingo Rodriguez