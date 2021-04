Gehrden

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Gehrden am Mittwoch erneut gestiegen und hat die 200er-Marke überschritten. Aktuell liegt sie bei 212,4; am Dienstag war sie mit 199,6 angegeben worden. Nur in Langenhagen und Seelze ist die Inzidenz höher. In der gesamten Region Hannover beträgt sie 138,8.

Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch für Gehrden sechs Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemeldet. Gleichzeitig gelten drei Personen als genesen und werden in der Statistik nicht mehr aufgeführt. Aktuell sind demnach 45 Personen im Stadtgebiet mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie sind am Burgberg 533 Menschen positiv auf Corona getestet worden.

Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Dafür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich.

Von Dirk Wirausky