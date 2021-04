Gehrden

Deutliche Entspannung: Die Zahl der Personen, die in Gehrden mit dem Coronavirus infiziert sind, ist über die Ostertage zurückgegangen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes waren am Dienstag 52 Gehrdener und Gehrdenerinnen mit dem Coronavirus infiziert, am vergangenen Donnerstag waren es noch 61. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Gehrden 477 Bürger positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Gehrden ebenfalls deutlich gesunken. Sie beträgt aktuell 148,1; am vergangenen Donnerstag lag sie noch bei 212,4. Der Inzidenzwert in der Region Hannover wird am Dienstag mit 116,1 angegeben.

Die Region Hannover weist allerdings darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen des veränderten Testverhaltens über die Feiertage nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor Ostern. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Es wird ein paar Tage dauern, ehe diese Schwankungen ausgeglichen sind. Die Aussagekraft der Zahlen sei deshalb äußerst gering, teilte ein Sprecher mit.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 38.993 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 35.021 Personen als genesen aufgeführt. 921 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Aktuell sind 3051 Menschen in der Region infiziert.

Von Dirk Wirausky