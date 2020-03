In Pandemiezeiten läuft einiges anders, so auch bei der Anmeldung für künftige Erstklässler in Gehrden. Um direkte Kontakte auf das Mindestmaß zu reduzieren, haben die Grundschulen Am Langen Feld und Am Castrum ihre Anmeldetage abgesagt. Sie nehmen alles Notwendige bis 24. März per Brief entgegen.