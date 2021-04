Gehrden

Die Zahl der Corona-Fälle geht in Gehrden zurück. Das Gesundheitsamt meldet am Donnerstag zwar eine Neuinfektion im Stadtgebiet, gleichzeitig sind vier Erkrankte wieder gesund. Aktuell sind in Gehrden 24 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie sind 488 Gehrdener positiv auf Covid-19 getestet worden.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Gehrden wieder gesunken. Nach Angaben des Gesundheitsamtes liegt sie am Donnerstag bei 51,5 (Mittwoch: 64,4) – so niedrig wie in keiner anderen Kommune in der Region. Der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover beträgt aktuell 136,8.

Neue Quarantäne-Regeln

Nach einer neuen Richtlinie des Robert-Koch-Instituts ändern sich auch in der Region Hannover die Quarantäne-Regeln für alle Personen, die geimpft sind oder bereits an Covid-19 erkrankt waren. Demnach gilt ab jetzt, dass Personen, die als enger Kontakt von Corona-Infizierten registriert werden, nicht automatisch in Quarantäne müssen, wenn eine Zweifach-Impfung seit mindestens 14 Tagen vorliegt, die Erkrankung seit Pandemiebeginn nachweislich durchgemacht worden ist und eine Einfachimpfung vorliegt oder die Erkrankung im laufenden Jahr 2021 durchgemacht worden ist.

Grundsätzlich gilt: Eine Zweifach-Impfung gewährt einen guten Sicherheitsschutz vor einer Corona-Infektion, aber nicht zu 100 Prozent. Ebenso ist derzeit nicht ausgeschlossen, dass auch geimpfte Personen ein positives Testergebnis bekommen können. In diesem Fall würde eine Quarantäne ausgesprochen werden. Das Gesundheitsamt schließt sich der aktuellen Empfehlung des RKI an, nach der auch Geimpfte weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln, insbesondere die Maskenpflicht, einhalten sollen.

Von Dirk Wirausky