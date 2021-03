Gehrden

Einen neuen Corona-Fall, aber auch fünf Personen, die genesen sind, meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch für Gehrden. Aktuell sind 20 Menschen im Stadtgebiet mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie sind 344 Gehrdener positiv auf Covid-19 getestet worden.

Die Sieben-Tages-Inzidenz schwankt weiterhin. Von 77,2 am Montag auf 90,1 am Dienstag auf 77,2 am Mittwoch. Der Inzidenzwert in der Region Hannover beträgt 121,1. Dieser Wert ist entscheidend für die in der Corona-Verordnung festgelegten Regelungen.

Die Region hatte allerdings bereits am Dienstag angekündigt, dass die Sieben-Tages-Inzidenz ansteigen würde. Das sei die Folge der Meldeverzögerungen von den Laboren vor sieben Tagen, die eine Verzerrung der Tagesstatistik verursacht hätten, sagte ein Sprecher. Es sei davon auszugehen, dass der morgige Inzidenzwert entsprechend wieder abflachen werde. Grundsätzlich gilt: Für die Bewertung der Fallzahlen-Entwicklung muss immer ein längerer Zeitraum berücksichtigt werden, der solche Schwankungen ausgleicht.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 33.264 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 30.179 Personen als genesen aufgeführt. 842 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 2243 Menschen infiziert.

Von Dirk Wirausky