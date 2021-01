Gehrden

Nach Angaben des Gesundheitsamtes der Region Hannover steigt die Zahl der Corona-Fälle in Gehrden stetig an. Demnach haben sich vier weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell sind 71 Menschen in Gehrden mit dem Coronavirus infiziert. darunter auch zahlreiche Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenheims Haus Gehrden. Seit Ausbruch der Pandemie sind 286 Gehrdener positiv auf Covid-19 getestet worden.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist in Gehrden am Donnerstag gegenüber Mittwoch weiter gestiegen: von 218,9 auf 244,6. Gehrden hat damit weiter den höchsten Inzidenzwert der Regionskommunen. Der Inzidenzwert für die gesamte Region Hannover beträgt 131,1. Er ist entscheidend für die in der Corona-Verordnung aufgeführten Regelungen.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 25.485 Menschen in Hannover und dem Umland registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind 22.111 Personen als genesen aufgeführt, 558 Menschen sind nach einer Infektion gestorben.

Von Uwe Kranz