Gehrden

Wegen der 55. Auflage des Bürgerpreises der Stadt Gehrden sind am Sonntag, 19. Mai, einige Straße in der Innenstadt gesperrt. An dem 1,3 Kilometer langen Rundkurs, der durch die Gartenstraße, Große Bergstraße, Kleine Bergstraße, Schäfereiweg, Neue Straße und Calenberger Straße führt, besteht von 10 bis 20 Uhr ein absolutes Halteverbot. Während der Radsportveranstaltung werden die Fahrzeughalter gebeten, ihre Autos in diesen Straßen nicht zu abzustellen. Parkende Fahrzeuge werden abgeschleppt. Die Burgbergstadt sollte am Renntag zudem weiträumig umfahren werden. Der Ordnungsdienst wird auch in diesem Jahr von der Freiwilligen Feuerwehr Gehrden übernommen.

Das älteste Radrennen Norddeutschlands wird um 13.30 Uhr gestartet. Start und Ziel ist die Gartenstraße am Steintor. Veranstalter ist der Hannoversche Radsport-Club. Die Schirmherrschaft hat Bürgermeister Cord Mittendorf übernommen. Für das leibliche Wohl an der Rennstrecke ist ebenfalls gesorgt.

Von Dirk Wirausky