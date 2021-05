Gehrden

Klare Worte: „Wir werden uns mit dem Vorschlag der Region nicht zufrieden geben“, sagte Jugendbürgermeister Niclas Hischke in der jüngsten Sitzung des Jugendparlaments. Damit meinte er die Ankündigung der Region Hannover, zwischen Gehrden und dem S-Bahnhof Weetzen Bedarfsbusse einzusetzen – zunächst als Testlauf.

„Das ist keine Aufwertung der Strecke“, wurde Hischke deutlich. Dieser Kompromiss berücksichtige keineswegs die Bedürfnisse und Interessen der Jugendlichen. Gleichzeitig zeigte er sich enttäuscht, dass die Region so wenig auf die Wünsche der Gehrdener eingegangen sei. „Eine Verkehrswende muss gemeinsam mit den Bürgern umgesetzt werden“, so Hischke.

Jugendliche wollen zuverlässige Anbindung

Das Jugendparlament hatte sich – wie auch zahlreiche Bürger, Berufspendler und Politiker –dafür eingesetzt, dass eine regelmäßige und zuverlässige Busverbindung zwischen der Burgbergstadt und dem S-Bahnhof Weetzen eingerichtet wird. Die Idee: Die Buslinie 500, die aktuell Gehrden mit Hannover verbindet, sollte bis Weetzen verlängert werden. Gerade am Wochenende, in den Nebenverkehrszeiten und den Abendstunden sei eine zuverlässige und regelmäßige Anbindung an die S-Bahn wichtig, fordern die Heranwachsenden.

Die Jugendlichen hatten im September vergangenen Jahres fast 2000 Unterschriften gesammelt. Damit wollten sie untermauern, dass es in Gehrden ein großes öffentliches Interesse gibt, dass die Busse der Sprint-H-Linie 500 bis zum S-Bahnhof fahren. Vertreter des Jugendparlaments hatten die Sammlung im Verkehrsausschuss der Region übergeben.

BI spricht von faulem Kompromiss

Unterstützung kommt von der Bürgerinitiative (BI) „Wir in Gehrden“. „Die Linie 522 ist ein Danaergeschenk“, kritisierte BI-Sprecher Hartmut Weimar, der darüber hinaus von einem „faulen Kompromiss“ sprach. Der vorgesehene Bedarfsverkehr bedenke überwiegend die Beschäftigten und Besucher des Krankenhauses. „Im vorgesehenen Zeitplan wird es hier kaum eine gewünschte Fahrgastauslastung ergeben“, so Weimar. Eine Falle, in die alle Bemühungen um eine Verlängerung Buslinie 500 nach Weetzen sich statistisch erübrigen sollten. Aus Sicht von Weimar könnte auf die Buslinie 522 gänzlich verzichtet werden, wenn die Busse der Linie 500 bis Weetzen fahren würden. „Das würde zu Einsparungen führen“, sagte er.

Auch die Grünen sind nicht zufrieden. „Offensichtlich ist in der Regionsversammlung immer noch nicht angekommen, dass die Gehrdenerinnen und Gehrdener einen attraktiven Anschluss an die Schiene erhalten wollen, und zwar kontinuierlich, verlässlich und nicht nur zu den Schichtzeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums“, sagte kürzlich der Vorsitzende der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Heinz Strassmann. Mit dem Bedarfsbussystem werde zudem eine komplizierte Verbindungsmöglichkeit zum S-Bahnhof installiert.

Bedarfsverkehr zwischen Klinik und Bahnhof

Der Verkehrsausschuss der Region Hannover hatte kürzlich verkündet, einen Bedarfsverkehr auf der Buslinie 522 zwischen dem Klinikum Robert Koch in Gehrden und dem S-Bahnhof Weetzen einzurichten. Von 6.30 bis 22.30 Uhr soll dieser Service potenziellen Fahrgästen zur Verfügung stehen. Die Regionsverwaltung stellt dieses Angebot für ein Jahr zur Verfügung. Dabei soll sich zeigen, wie viele Fahrgäste das Angebot tatsächlich nutzen. Ursprünglich war aus Kostengründen keine Verbindung in den Fahrplanmaßnahmen vorgesehen.

