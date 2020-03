Die Bürgerinitiative Wir in Gehrden lädt für Freitag, 20. März, zu einem Diskussionsabend mit Workshops ein. Dabei geht es um die Frage, was sich beim Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ändern muss, damit Autofahrer ihren Wagen stehen lassen.

Gehrden - Bürgerinitiative will mit Bürgern über Verbesserungen im Nahverkehr diskutieren