Zunehmend verfaulte Stämme, kaum noch bewachsene Äste und vielfach eine Gefahr für Spaziergänger: Am Gehrdener Berg leiden vor allem die Buchen in den Randgebieten des Waldes unter einem nährstoffarmen Boden, Hitze und Dürre. Vor mehreren Wochen sind deshalb auf der Ostseite des Berges aus Sicherheitsgründen zahlreiche Bäume entlang eines öffentlichen Weges gefällt worden. Aber auch die Buchen in zweiter Reihe sind in einem schlechten Zustand. „Das sind die Folgen der sogenannten Buchenkomplexkrankheit“, sagt Holger Spohr, Fachdiensteiter Umwelt der Stadt Gehrden.

Gestresste Bäume reduzieren sich auf notwendigsten Bewuchs

Spohr beschreibt die Ursachen und Folgen des Absterbens der kranken Bäume. Zu den derzeit schlechten Bedingungen wie Dürre zähle auch der exponierte Standort im Wind sowie der flachgründige Boden – mit wenig Humus und einem hohen Anteil von Felsgestein. „Deshalb trennen sich die gestressten Pflanzen von entbehrlichen Teilen. Die Bäume reduzieren sich auf das Notwendigste, um widerstandsfähig zu bleiben“, nennt Spohr die Gründe für die kaum vorhandenen Äste an den Stämmen.

Die gefällten Bäume sind im Stamm vielfach bereits völlig ausgehöhlt. Quelle: Ingo Rodriguez

Buchen können eine Gefahr für Waldparzellen sein

Wegen der schwindenden Standsicherheit und zunehmender Gefahren für Spaziergänger hätten vor einigen Wochen bereits mehrere Eigentümern verschiedener Waldparzellen etliche Bäume aus Sicherheitsgründen fällen lassen. „Auf den öffentlich gewidmeten Weg am Ostrand des Bergwaldes laufen mehrere Grundstücke verschiedener Besitzer zu“, sagt Spohr.

Für die forstbotanische Beratung der Eigentümer ist demnach die Revierförsterin Julia Franz von der Bezirksförsterei Calenberg des Forstamtes Südniedersachsen der Landwirtschaftskammer zuständig. Als Ansprechpartner der Eigentümer stehe außerdem der Vorsitzende der Forstbetriebsgemeinschaft, Uwe Hundertmark, zur Verfügung. „Es gibt etwa 100 Eigentümer am Gehrdener Berg, die meisten Flächen gehören aber der Stadt“, berichtet der Fachdienstleiter. Auch die Kommune Gehrden habe kürzlich nahe der Großen Bergstraße sogenannte „Gefahrenfällungen“ erledigen lassen. Wegen der von der Buchenkomplexkrankheit vorgeschädigten Bäume und zunehmender Sturmschäden sei immer wieder eine Naturverjüngung notwendig.

Eigentümer sind aus wirtschaftlichen Interessen im Zwiespalt

Auch Spohr selbst zählt zu den privaten Besitzern von Waldparzellen am Gehrdener Berg. Deshalb kennt er die Probleme, die kranke Bäume den Eigentümern machen. Auch im Hinblick auf die in zweiter Reihe hinter den bereits gefällten Buchen betroffenen Bäume beschreibt er die Entscheidungsnöte. Einerseits sei das Fällen von maroden Bäumen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht notwendig. Weil das geschlagene Holz derzeit im Verkauf aber nicht die Kosten für das Fällen decke, spielen laut Spohr auch wirtschaftliche Fragen eine große Rolle. „Man darf nicht vergessen, dass die privaten Flächen auch Wirtschaftswälder sind und die Besitzer durch den Verkauf von Brennholz Geld verdienen“, sagt Spohr.

Wenn keine akute Gefahr bestehe, sei es deshalb derzeit am Besten, die unkritischen unter den kranken Bäumen einfach in den Bestand fallen zu lassen. „Zumindest bis sich die Lage auf dem Holzmarkt entspannt“, sagt Spohr. Nach den jüngsten Sturmtiefs sei viel Holz entsorgt worden, deshalb seien die Preise gesunken.

Nach dem Rückschnitt aufgetürmt: Am östlichen Waldrand des Gehrdener Berges liegen große Mengen abgestorbener und brüchiger Äste. Quelle: Ingo Rodriguez

Stadt will Leitlinien für Bewirtschaftung der kommunalen Flächen

Auch die öffentliche Stimmungslage ist nach Angaben des Fachdienstleiters nicht unproblematisch. „Für viele Spaziergänger stehen Naturschutz und Naherholung im Vordergrund. Die Waldbesitzer leben dagegen von guten Verkaufserlösen und müssen auf die Sicherheit achten“, beschreibt er die gegensätzlichen Interessen. Auch deshalb will sich der zuständige Umweltausschuss der Stadt vor seiner nächsten Sitzung ein Bild vom Zustand des Waldes am Gehrdener Berg machen. „Es geht darum, für die städtischen Flächen grundsätzliche Leitlinien festzulegen: Wie sollen die Waldstücke künftig bewirtschaftet werden? Nach wirtschaftlichen Richtlinien oder im Hinblick auf Naherholung, Naturschutz und Jagdbedingungen?“, stellt der Fachdienstleiter die entscheidende Frage.

Er selbst sieht trotz des zunehmenden Baumsterbens keinen Grund zur Sorge: „Der Wald und die Baumarten verändern sich nun einmal durch klimatische Faktoren. Der notwendige Umbau gestaltet sich aber langsam und ist eine Frage von Generationen“, sagt der Umweltexperte gelassen.

Von Ingo Rodriguez