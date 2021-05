Gehrden

Sie sind zurzeit nicht zu übersehen: blühende Rapsfelder. Die leuchtend gelben Rapspflanzen bringen eine willkommene Abwechslung ins Landschaftsbild und gelten als farbige Vorboten des Sommers. Unsere Leser Gisela Wicke und Dieter Ludewig haben die besonderen Stimmungen rund um Gehrden festgehalten.

Zuletzt hatten drei schwierige Jahre – mal zu nass und zuletzt zu trocken – zu einem deutlichen Rückgang des Rapsanbaus geführt. Zum Glück für die Landwirtschaft waren die Aussaatbedingungen im letzten Spätsommer wieder besser. Der Raps blüht ungefähr vier Wochen lang. Während dieser Zeit legen die tieferen Blüten zuerst, die obersten zuletzt ihr gelbes Kleid an. Nach der Blüte fängt der Raps an, sein Aussehen zu verändern. Aus den Blüten werden kleine grüne Schoten, in denen die Rapskörner wachsen.

Die Sonne scheint regelrecht in einem gelben Rapsfeld bei Everloh in Richtung Großes Holz zu versinken. „Den Duft des Rapses konnte ich leider nicht in das Bild mit aufnehmen“, sagt Gisela Wicke. Quelle: Gisela Wicke

Übrigens: Die gelben Blüten sind für Bienen eine wichtige Nektar- und Pollenquelle. Belohnt wird der sprichwörtliche Bienenfleiß mit rund 40 Kilogramm Rapshonig pro Hektar.

Von Dirk Wirausky