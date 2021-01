Gehrden/Northen

Im Bereich der Bergschänke in Northen hat die Waldbetriebsgemeinschaft Benther Berg in den vergangenen Tagen einen Einschlag von Buchenholz vorgenommen. Ausschlaggebend für diese Maßnahme sind verschiedene Umstände, die ein zeitnahes Handeln erforderlich gemacht haben.

Neben den erheblichen Verlusten bei der Fichte durch den Orkan „Friederike“ vor drei Jahren und dem sich anschließenden massiven Borkenkäferbefall sei die Buche in einigen Bereichen des Waldes aktuell ein Sorgenkind, sagt Jakob von Richthofen, Vorsitzender der Waldbetriebsgemeinschaft. „Die Trockenheit der vergangenen Jahre und die große Hitze in den Jahren 2018 und 2019 haben den Bäumen teilweise erhebliche Trockenschäden und Sonnenbrand zugefügt“, sagt er. Dies führe dazu, dass sich Pilze und Fäulnis an und in den Bäumen breitgemacht haben. „Äußerlich macht sich dies durch abgeplatzte Rindenteile, schleimigen Ausfluss am Stamm und absterbende Kronen bemerkbar“, erklärt von Richthofen.

Fällung aus Sicherheitsgründen

Bei einer Bereisung im Herbst vergangenen Jahres wurde der gesamten Waldbestand in der Waldbetriebsgemeinschaft mit der Försterin von der Bezirksförsterei Calenberg und dem Leiter des Forstamtes Südniedersachsen der Landwirtschaftskammer in Augenschein genommen. „Das haben wir den Behörden mitgeteilt, da gerade im Benther Berg durch den erhöhten Besucherverkehr eine gewisse Gefahr nicht auszuschließen ist“, sagt von Richthofen. Gerade im südlichen und westlichen Bereich des Benther Berges seien diese Schäden sichtbar. „Wir haben uns entschlossen, an verschiedenen Bereichen Bäume aus Sicherheitsgründen zu fällen“, sagt er. Das sei dringend notwendig gewesen. „Teilweise wuchsen die Pilze schon aus den Baumkronen und das abgesägte Holz verfärbte sich teilweise binnen weniger Stunden schwarz“, sagt von Richthofen.

Pilzbefall: Das Holz einer gefällten Buche hat sich schwarz gefärbt. Ein Zeichen, dass der Baum in Inneren fault. Quelle: Privat

Da der Hauptbestand des Waldes dort ein junger, vitaler Zukunftsbestand sei, sei diese Maßnahme aus forstfachlicher und waldbaulicher Sicht durchaus sinnvoll, um einen späteren Schaden an dem gesunden Jungbestand zu verhindern und diesen durch Lichtzufuhr zu fördern. „Hauptgrund war jedoch, die Sicherheit an diesem neuralgischen Punkt wiederherzustellen“, so von Richthofen. Weitere Maßnahmen in anderen Bereichen des Benther Berges werden aus Gründen der Verkehrssicherung folgen, kündigt er an. „Dass eine solche Forstmaßnahme sich optisch nicht schön zeigt, ist verständlich, aber leider kaum anders darzustellen“, sagt er.

Es gibt auch Kritik

Christian Lampe bezweifelt dies. Aus seiner Sicht seien zu viele Buchen abgeholzt worden. „Es ist ein erheblicher Kahlschlag verursacht worden“, sagt Lampe. Die Begründung der Waldbetriebsgemeinschaft stellt Lampe infrage. Laut Paragraph 30 des Niedersächsisches Waldgesetzes erfolge das Betreten des Waldes auf eigene Gefahr. Eigentümer würden nicht für waldtypische Gefahren durch Bäume haften. Der Begriff der Verkehrssicherungspflicht tauche in keinem Gesetz auf und sei demgemäß auch nirgendwo gesetzlich definiert.

An zahlreichen Stellen im Benther Berg sind Buchen beseitigt worden. Quelle: Privat

Außerdem: Um das ökologische Gleichgewicht des Waldes für Generationen zu erhalten, werde der Benther Berg seit 2004 nach den Kriterien des PEFC-Siegels naturnah und nachhaltig bewirtschaftet. Das bedeutet, dass durch die Anpflanzung von heimischen Arten ein gesunder und ökologisch wertvoller Buchenmischwald entsteht. Einzelne Bäume lässt man alt werden und Totholz wird nicht mehr entfernt. „Einzelne Bäume herauszunehmen ist ja okay, aber aber in diesem Ausmaß nicht“, kritisiert Lampe die jüngste Baumfällung.

Aus Sicht der Waldbetreibsgemeinschaft ist der Benther Berg ein Nutzwald, dessen Bäume unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit auch geerntet werden. „Jedoch immer nur so viel, wie ein regelmäßig erstelltes Gutachten im Rahmen einer nachhaltigen Bewirtschaftung als sinnvoll ausweist“, sagt von Richthofen. Der Wald werde forstfachlich von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen betreut.

Die Waldbetriebsgemeinschaft Benther Berg ist ein Zusammenschluss aus 90 überwiegend privaten Waldbesitzern, die ihre Forstflächen im und um den Benther Berg, am Großen Holz und das Velber Holz auf 312 Hektar Forstfläche gemeinschaftlich bewirtschaften. Jakob von Richthofen aus Lenthe ist der erste Vorsitzende. Fragen, Anregungen oder Kritik können direkt an die Waldbetriebsgemeinschaft unter bentherberg@gmx.de gerichtet werden.

