Auch Gehrden bekommt eine Smartbench

Gehrden

Eine sogenannte Smartbench gibt es bereits im Gehrdener Stadtgebiet: am Dorfhaus in Lenthe. Nun soll auch in der Kernstadt eine Solarbank aufgestellt werden.

Die Anschaffung der Smartbench ermöglicht eine Sachspende der Klimaschutzagentur Region Hannover. Gut 5000 Euro kostet die Bank. Die Aufstellung würde vom Bauhof der Stadt Gehrden übernommen werden.

In die Sitzfläche der Smartbench ist ein Fotovoltaikmodul eingebaut. Es lädt den Batteriespeicher in der Bank, der immer genügend Strom bereitstellt, um mehrere Handys per USB-Kabel oder induktiv aufzutanken. Die Sonne speist auch einen WLAN-Router, der einen kostenlosen Internetzugang ermöglicht.

100 Prozent Solarstrom

100 Prozent Solarstrom mit Batteriespeicher machen den Stromnetzanschluss überflüssig und garantieren den klimaschonenden Betrieb in voller Autarkie. Die Bank kann so an nahezu jedem beliebigen, sonnigen Ort platziert und im Boden verankert werden. Sie erhebt nebenbei auch noch Umweltdaten wie Temperatur und Luftfeuchte und zeigt den Batterieladezustand und die Auslastung an. Das Design ist minimalistisch. Die Smartbench ist aus hochwertigem Stahlblech und Acrylglas gefertigt und ist daher vor Wetter und Vandalismus geschützt.

Die Klimaschutzagentur wolle durch ihr Engagement einen Impuls für erneuerbare Energien und nachhaltige Innovationen geben und die Stadt Gehrden in ihrer Vorbildrolle im Klimaschutz bestärken, sagt Udo Scherer, Programmleiter „Kommunaler Klimaschutz“ bei der Klimaschutzagentur.

Offen ist noch, wo die Bank aufgestellt werden soll. Bürgermeister Cord Mittendorf favorisiert einen Platz am Steintor, weil sich in diesem Bereich viele Jugendliche sowie Schülerinnen und Schüler aufhalten.

Von Dirk Wirausky