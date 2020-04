Anleinpflicht: Stadt Gehrden will härter gegen Verstöße vorgehen

Gehrden

Seit dem 1. April müssen in Niedersachsen, wie in jedem Jahr, Hunde an die Leine. Ob die Hundehalter dem nachkommen, wird auch in Gehrden überprüft. Zuständig für die Kontrollen im Wald ist in der Stadt und den Ortschaften der Feld- und Forsthüter Harald Meyer. Der zieht nach drei Wochen eine negative Bilanz. „Leider gibt es in diesem Jahr zahlreiche Hundehalter, die sich nicht daran halten“, sagt Meyer.

In den vergangenen Jahren habe er mit seiner Aufklärungsarbeit Erfolg gehabt. In Zeiten von Corona sei dies nicht der Fall. Das Problem: Hundeschulen und Hundespielplätze sind geschlossen. Deshalb ist Meyer jetzt verstärkt unterwegs, um zu prüfen, ob sich die Hundehalter während der Brut- und Setzzeit, die am 15. Juli endet, an den Leinenzwang halten.

Anzeige

Ganzjährige Anleinpflicht im Wildschongebiet

Dass es in den vergangenen Wochen bereits viele Verstöße gegeben hat, nimmt die Stadt zum Anlass, nochmals an die Anleinpflicht zu erinnern. „Außerhalb von Wohnbebauung können Hunde nicht frei laufen“, sagt Holger Spohr, Fachdienstleiter Umwelt und Klima. Viele Hundebesitzer wüssten zudem nicht, dass der größte Teil des Gehrdener Berges Wildschongebiet ist. Dort bestehe sogar eine ganzjährige Anleinpflicht.

Weitere NP+ Artikel

Bei Verstößen kann die Stadt Gehrden Bußgelder von bis zu 5000 Euro verhängen. Bisher sei es meist nur zu mündlichen Ermahnungen gekommen. „Nun aber werden Verstöße rigoros geahndet“, kündigt Spohr an. Nicht hinnehmbar sei zudem, dass Hunde und Menschen die Wege verlassen und kreuz und quer über die Felder laufen.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Heidi Rabenhorst