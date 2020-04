Aktion für den Zusammenhalt: Weetzer Kinder zum Eierbemalen aufgerufen

Weetzen

Keine Familienfeiern, kein gemeinsames Eiersuchen: In Zeiten von Corona bieten sich vermeintlich triste Aussichten auf das anstehende Osterfest. Das wollen Nora Rosenberg und Thomas Bensch vom Projekt 750-Jahre-Weetzen verhindern. Sie haben sich eine farbenfrohe Aktion überlegt: Zu Ostern sollen alle Bäume entlang der Hauptstraße mit bunten Ostereiern geschmückt werden – mithilfe aller Weetzer Kinder und unter Einhaltung der Corona-Pandemieregeln.

Als Dank gibt es kleine Geschenke

Die Idee: In zwei Garagen sollen bemalbare Plastikeier ausgelegt werden, die sich Familien abholen können. Zu Hause sollen die Eier dann kreativ angemalt werden, bevor sie wieder zur selben Stelle zurückgebracht werden. Als Dankeschön erhalten alle eine Pflanze, ein Dankesschreiben und einen Schokoladenhasen. Mitte nächster Woche sollen die Eier dann an den Bäumen entlang der Hauptstraße aufgehängt werden.

Finanziert wird die Aktion aus einem Überschuss des Projekts 750-Jahre-Weetzen. Der Ortsrat hat der Aktion seine volle Unterstützung zugesichert. „Wir haben bereits 500 weiße Plastikeier bestellt und hoffen nun, dass sie pünktlich zum Wochenende eintreffen“, sagt Bensch und verrät den vereinenden Gedanken hinter dem Ganzen: „Die bunten Eier sollen dort hängen, wo sie jeder sehen kann. Das Signal soll sein: Wir halten zusammen.“ Wichtig sei dabei aber auch, dass sich alle an die Vorgaben zum Schutz vor dem Coronavirus hielten, betont Bensch und bittet alle Weetzer Familien, auf die nötigen Abstände zu achten. Sonst könne die Aktion nicht durchgeführt werden.

Ein Ei pro Kind und pro Familie

Und so funktioniert es: Am Sonntag, 5. April, können Familien von 14 bis 18 Uhr bei Familie Rosenberg in der Einfahrt der Hauptstraße 6a oder in der offenen Garage von Familie Bensch, Am Dorfgraben 13, die Eier aus den dort aufgestellten Behältern abholen. Jedes Kind darf sich ein Ei nehmen, die gesamte Familie ein weiteres zusätzlich. Dabei darf immer nur eine Familie das Grundstück betreten. Zu Hause sollen die Eier bemalt und die Farbe mittels Haarspray konserviert werden. Am Dienstag, 7. April, können die Familien ihre kreativ gestalteten Eier von 14 bis 18 Uhr an den gleichen Adressen wieder in die Behälter zurücklegen. Es stehen Geschenke bereit: Pro bemaltem Ei darf sich eins genommen werden.

Bis zum Donnerstag wollen sich Bensch und Rosenberg um das Schmücken der Bäume kümmern. „Anschließend können sich über Ostern alle Weetzer beim Spaziergang sowie Durchreisende an der farbenfrohen Hauptstraße erfreuen“, sagt Bensch und fordert die Weetzer auf: „Zeigt allen, in welch tollem Ort wir leben!“

Lesen Sie auch

Von Sarah Istrefaj