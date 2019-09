Garbsen-Mitte

Straßenerneuerungen in ganz Garbsen, die Energieversorgung im geplanten Baugebiet Berenbostel-Ost, der Naturschutz der Lindenallee in Schloß Ricklingen und die Sicherheit von Radwegen: Der Rat der Stadt Garbsen hat bei seiner Sitzung am Montag, 23. September, eine lange Themenliste abzuarbeiten. Beginn ist um 18.15 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Zu Beginn der Sitzung können Bürger Fragen an Vertreter von Rat und Verwaltung stellen.

Die Politiker diskutieren auch über die Sanierung des Bolzplatzes auf dem Berenbosteler Kronsberg, den Bau eines Gehweges auf der Nordseite der Hauptstraße in Osterwald zwischen der Bushaltestelle Asselweg und dem Fußgängerüberweg sowie die Umgestaltungen und neuen Angebote auf den städtischen Friedhöfen. Die CDU/FDP-Gruppe stellt ihren Antrag zur Energieversorgung im geplanten Baugebiet Berenbostel-Ost vor.

Und die Wasserversorgung in Garbsen steht im Mittelpunkt eines Vortrags, den der Geschäftsführer des Wasserverbands Garbsen-Neustadt, Stephan Schumüller, bei der Ratssitzung hält.

Von Jutta Grätz