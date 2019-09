Stelingen/Berenbostel

In Stelingen und Berenbostel sind am Wochenende ein Auto und ein Transporter aufgebrochen worden. Die Polizei sucht dafür Zeugen.

In Stelingen passierte der Aufbruch am hellichten Tag: Am Freitag zwischen 15.30 und 17 Uhr brach ein Unbekannter am Forstweg einen Ford auf. Die Seitenscheibe wurde eingeschlagen, aus dem Auto fehlt ein Rucksack.

In Berenbostel sind aus einem Transporter, Marke Ford, an der Heinrich-Lindwedel-Straße Werkzeuge und Maschinen gestohlen worden. Nach Polizeiangaben passierte das zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonnabend, 13 Uhr. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon (05131) 7014515 an die Polizei zu wenden.

Von Markus Holz