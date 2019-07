Schloß Ricklingen

Auf der Kreisstraße 322 ist am Sonntagmorgen ein Autofahrer bei Schloß Ricklingen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Fahrer mit seinem Wagen gegen 9.20 Uhr auf der K 322 zwischen Schloß Ricklingen und der Bundesstraße 441 unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen sei er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Weitere Informationen will die Polizei am Nachmittag bekannt geben.

Von Ingo Rodriguez