Osterwald

Ein möglicher Wolfsriss in Osterwald Unterende beschäftigt die Menschen in Garbsen. In den sozialen Medien haben sich die Fotos von einer toten Kuh und ihrem gerade geborenen Kalb schnell verbreitet. Trotz der unschönen Bilder bleibt der Eigentümer, Landwirt Holger Wilhelms, gelassen. „Ein Experte war hier und hat DNA-Proben genommen“, berichtet er. Die werden nun an das Wolfsbüro der Region Hannover gesendet. Es wird allerdings mindestens zwei Monate dauern, bis mit einem Ergebnis zu rechnen ist.

Bei der Mutterkuh fehlt der Kehlenbiss

Beim der Mutterkuh ist der Fall allerdings jetzt schon klar, sie wurde definitiv nicht von einem Wolf gerissen. Dafür fehlt der für einen Wolfsangriff typische Kehlenbiss. „Das Tier weist zwar Bissspuren am Euter auf, es ist aber wahrscheinlich schon beim Geburtsvorgang gestorben“, sagt Wilhelms. Und auch beim Kalb sei er sich nicht sicher, ob ein Wolf beteiligt war. „Aber ich bin kein Experte, deshalb warte ich das DNA-Ergebnis ab“, sagt Wilhelms. Das ist auch der Rat des Nabu Garbsen: „Voreilige Schlüsse zu ziehen, führt zu nichts und heizt nur die Stimmung gegen den Wolf an“, meinte Waldemar Wachtel am Rande der Umweltmesse bei Hesse.

Die toten Tiere lagen auf einer Wiese am Ortsausgang zwischen Osterwald Unterende und Frielingen. Quelle: privat

Über weitere Schutzmaßnahmen für die übrigen Tiere auf der Wiese denkt Wilhelms jedenfalls nicht nach. „Dort stehen sonst nur ausgewachsene Tiere, da geht der Wolf nicht dran“, sagt der Landwirt. Das Verhalten der übrigen Herde habe ihn daran zweifeln lassen, dass die Tiere einen nächtlichen Wolfsangriff erlebt haben. Sie seien am nächsten Tag weder scheu noch verschreckt gewesen – was nach solchen Attacken üblich sei. Die wahrscheinlich schon tote Kuh und das höchstens wenige Stunden alte Kalb wären auch für andere Tiere leichte Beute gewesen, sagt Wilhelms – etwa für Füchse.

Grundsätzlich ist es erwiesen, dass Wölfe ihre Streifzüge bis an den Ortsrand von Osterwald Unterende ausdehnen. Jäger haben sie mit Wildtierkameras fotografiert und sehen sie regelmäßig bei ihren Ansitzen zwischen Auter- und Großer Weg.

Von Gerko Naumann