Stelingen

Die Polizei in Garbsen hat nach den Schneefällen am Sonntag bislang nur einen Unfall registriert. Daran war ausgerechnet ein Räumfahrzeug beteiligt. Dessen Fahrer war um kurz nach 9.30 Uhr auf der Lindenstraße in Stelingen auf einen VW Tiguan aufgefahren, wie die Polizei mitteilt. Der VW musste abgeschleppt werden. „Ansonsten war es richtig ruhig, was das Wetter angeht“, sagt Christoph Ahlborn vom Einsatz- und Streifendienst.

Viel Schnee, wenig Verkehr: So sieht am Sonntag in Garbsen-Stelingen aus. Quelle: Jutta Grätz

Er selbst sei „mit 50 Sachen“ über die Autobahn 2 zum Dienst nach Garbsen gefahren, berichtet Ahlborn. Die auffällig wenigen Autofahrer, die außer ihm unterwegs waren, hätten sich den winterlichen Wetterverhältnissen vorbildlich angepasst, lobt der Fachmann.

Von Gerko Naumann