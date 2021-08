Auf der Horst

„Mach sichtbar, was vielleicht ohne dich nie wahrgenommen worden wäre“ – dieses Zitat des französischen Filmregisseurs Robert Bresson könnte nicht passender sein für die neue Fotoausstellung, die derzeit im Gemeindehaus der Willehadi-Kirchengemeinde zu sehen ist. „Das Schöne im Kleinen“ hat Detlef Kohnen die Schau genannt. Er ist Hobbyfotograf und Kulturkoordinator von Willehadi. Seine rund 40 Bilder sind noch bis Freitag, 17. September, zu sehen.

Ob Quitten, Fenchel, Disteln oder Flechten: Kohnen hat seine Motive, meist Details von Pflanzen, Gemüse und Obst, in der Natur und im eigenen Garten gefunden. Seine Fototouren führten ihn etwa zum Mittellandkanal und in den Hinüberschen Garten in Marienwerder. Inspiriert haben ihn zudem die Gedichte des Schriftstellers Jan Wagner. Der Autor, 2017 ausgezeichnet mit dem Georg-Büchner-Preis, zeichnet in seiner Lyrik poetische Porträts des Natürlichen.

Schlehen, Tomaten, Fenchel und Co: Detlef Kohnen hat seine Motive in Natur und Garten gesammelt, Andrea Roppelt hat sie individuell illustriert. Quelle: Jutta Grätz

Illustrationen begleiten die Fotos

Kohnen hat die vermeintlich kleinen, alltäglichen Dinge in seinen Nahaufnahmen groß in Szene gesetzt. Da wirkt etwa eine Tomate mal wie eine Skulptur, wenn sie dick und dunkelrot ihrer Sorte Ochsenherz alle Ehre macht. Mal reckt sich ein Maiskolben keck zum ungewohnt violett-gelb gefärbten Himmel. Und sogar der Giersch, der Schreck mancher Gärtner, wird zum delikaten Gesträuch, wenn Kohnen es in den Fokus nimmt. Lyriker Wagner hat dem überbordenden und schwer einzudämmenden Gewächs ein eigenes Gedicht gewidmet und schreibt: „Nicht zu unterschätzen: der Giersch, mit dem Begehren schon im Namen.“

Eine ganz besondere Kraft entfalten die Illustrationen der Gedichte, die die Ausstellung begleiten. Andrea Roppelt aus dem Team des Kulturhauses Kalle in Havelse hat sie gestaltet. Ihre zehn Grafiken zu Wagners Lyrik gehen eine spannende Verbindung mit den Fotos von Kohnen ein.

Zusammenarbeit mit dem Kalle bleibt

Die sehenswerte Ausstellung ist nicht das erste gemeinsame Projekt von Roppelt und Kohnen. Beide hatten schon im Frühjahr 2021 für Kunstobjekte aus natürlichen Materialien im Garten der Besinnung in Willehadi zusammengearbeitet. Und die Kooperation wird fortgesetzt: Die Willehadigemeinde plant für die Passionszeit 2022 ein nächstes künstlerisches Projekt und zwar mit dem Atelier Wilders in Hildesheim.

Dort arbeiten Menschen aller Altersstufen in soziokulturellen und inklusiven Projekten. Willehadi wird nicht nur Werke der Künstler zeigen, sondern auch einen Workshop für Konfirmanden und Erwachsene im Kalle anbieten. „Der Antrag für das Projekt im Rahmen der Kulturkirche läuft“, sagt Kohnen.

Von Jutta Grätz