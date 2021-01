Altgarbsen

Der 90-jährige Peter Traut weiß, dass er bald an der Reihe sein wird. Der Senior aus Altgarbsen und seine Frau leben noch in den eigenen vier Wänden. Sie gehören zu den Personen, die nach den Bewohnern und Mitarbeitern in Pflegeheimen als Nächste gegen das Coronavirus geimpft werden. „Ich will mich schützen“, sagt Traut. „Aber aktuell bin ich verunsichert, weil ich zu wenig Informationen habe. Ich weiß nicht, wie das mit der Terminvergabe funktioniert, wie ich mich vorbereiten muss, was ich mitbringen muss.“

In Garbsen leben Angaben der Stadt zufolge 4600 Senioren über 80 Jahre noch im eigenen Zuhause. Sie sind die nächste Gruppe, die die Impfung erhalten wird. Die Vorbereitungen dafür sind im Gange. Läuft alles nach Plan, soll der Impfbetrieb Angaben der Region Hannover zufolge am Montag, 1. Februar, in der Messehalle 25 auf dem Messegelände in Hannover starten.

30.000 Termine pro Woche

Ab Donnerstag, 28. Januar, werden laut dem Land Niedersachsen über die Hotline (0800) 9988665 und online unter www.impfportal-niedersachsen.de Termine vergeben – allerdings nur wenige. Darauf weist Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) in ihrem Brief an die Bürger über 80 Jahre hin. Der soll in den kommenden Tagen bei den Betroffenen in der Post sein. Doch auch da kündigen sich schon Schwierigkeiten an, da das Land Niedersachsen nicht Zugriff auf alle Adressen hat.

„Wir werden im Februar zunächst nur etwa 30.000 Impftermine pro Woche vergeben können“, so Reimann. Das bedeutet, dass nicht jede Person geimpft werden kann, die geimpft werden möchte. Es werde jedoch wöchentlich neuer Impfstoff geliefert. Dadurch könnten fortlaufend neue Termine vergeben werden, schreibt die Ministerin. Wenn alle Termine vergeben sind, wird eine Warteliste erstellt. Für die Impfung mitgebracht werden müssen eine Terminbestätigung, der Ausweis und ein Impfpass.

Der 90-jährige Traut ist gesundheitlich vorbelastet. Er wisse gar nicht, ob er so leicht eine Impfung erhalten könne, sagt er. „Dass da gerade so eine große Unklarheit herrscht, verunsichert sehr.“ Er selbst habe versucht, sich über das Internet zu informieren, und auch schon die Hotline kontaktiert, aber nicht alle Menschen in seinem Alter hätten diese Möglichkeiten.

„Es wird wöchentlich neuer Impfstoff geliefert“, verspricht Gesundheitsministerin Carola Reimann. Für Februar sind 30.000 Impftermine pro Woche vorgesehen. Quelle: Sven Hoppe/dpa (Symbolbild)

Dass viele Senioren verunsichert sind, merkt auch Dieter Roggenkamp. Der Berenbosteler ist Mitglied der SPD und auch Vorsitzender des Kneippvereins. „Viele rufen mich an, weil sie Fragen haben“, sagt er. „Die meisten haben Probleme damit, von Garbsen zum Impfzentrum zu kommen.“ 43 Namen hat er bereits notiert, von Menschen, die einen Fahrdienst bräuchten. Jetzt müsse man überprüfen, ob man das einfach anbieten könne, sagt Roggenkamp.

Transportkosten werden erstattet

Laut dem niedersächsischen Sozialministerium können Menschen, die gesundheitsbedingt auf einen Einzeltransport angewiesen sind, vom Hausarzt eine Transportbescheinigung erhalten. Entweder werden die Kosten von der Krankenkasse erstattet. Wenn das nicht der Fall sei, könne die Bescheinigung samt Rechnung beim Impfzentrum abgegeben werden, so das Sozialministerium.

Auch bei der Region Hannover und der Landeshauptstadt gebe es Überlegungen, wie eine Hilfestellung für ältere und in der Mobilität eingeschränkte Menschen zum Impfzentrum gelingen könnte, so Regionssprecherin Christina Kreutz.

Probleme zum Messegelände zu kommen, hat der 90-jährige Traut nicht. „Ich habe aber in meinem Bekanntenkreis gehört, dass viele Bedenken haben, die Stadtbahn zu nehmen.“

Mobile Impfteams auch im Ort einsetzen?

Irgendwann wird es auch möglich sein, Menschen über 80 Jahren, die pflegebedürftig und nicht mehr mobil sind, auch in den eigenen vier Wänden zum impfen. Allerdings erst dann, wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht, der nicht durchgehend gekühlt werden muss.

Gemeinsam mit SPD-Parteikollegen aus Garbsen setzt sich Roggenkamp dafür ein, dass die mobilen Impfteams, die derzeit in den Pflegeheimen unterwegs sind, auch in Garbsen vor Ort Impfungen anbieten, damit die Senioren nicht erst bis zum Messezentrum fahren müssen. „Für mich stellt das keine große organisatorische Frage dar“, sagt er. Eine Impfung vor Ort sei aktuell nicht geplant, sagt Regionssprecherin Kreutz. „Mit dem derzeit zur Verfügung stehenden Impfstoff von Biontech/ Pfizer ist das auch nicht möglich, da dieser auf minus 70 Grad gekühlt gelagert werden muss.“

