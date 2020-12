Garbsen

Der Wasserverband Garbsen-Neustadt (WVGN) erhöht zum 1. Januar 2021 den Preis für Trinkwasser. Der aktuelle Wasserpreis (Arbeitspreis) liegt seit 2018 bei 1,75 Euro pro Kubikmeter. Er steigt um 8 Cent auf 1,83 Euro pro Kubikmeter. Der Grundpreis bleibt gleich. Ein Beispiel: Die jährlichen Kosten für einen Verbrauch von 40 Kubikmetern pro Person lagen bisher bei 70 Euro. Nach der Tariferhöhung werden es 73,20 Euro. Der durchschnittliche Wasserverbrauch pro Person liegt im Verbandsgebiet bei 45,6 Kubikmetern pro Jahr, das sind 125 Liter am Tag.

Land erhöht die Gebühr für Wassergewinnung

Der Verband muss ab 1. Januar mehr dafür bezahlen, dass er Wasser fördern darf. Das Land hat die sogenannte Wasserentnahmegebühr von 7,5 Cent auf 15 Cent pro Kubikmeter verdoppelt. Die Gebühr muss jeder zahlen, der Grundwasser fördert. Sie ist gestaffelt. Wasserversorgern werden künftig die 15 Cent berechnet, landwirtschaftliche Betriebe zahlen für die Feldberegnung 1,4 Cent und Industriekunden 7,4 Cent pro Kubikmeter. Mit den höheren Gebühren will das Land ökologische Ziele finanzieren, die mit landwirtschaftlichen Vertretungen und Umweltverbänden im „Niedersächsischen Weg“ beschlossen worden sind.

Anzeige

Das Umweltkonzept sieht unter anderem deutlich mehr Anstrengungen für den Arten- und Gewässerschutz vor. Um die Ziele zu erreichen, werden landwirtschaftliche Flächen gebraucht. Dafür werden Landwirte entschädigt. Der Wasserverband begrüße die ökologischen Bemühungen, weil sie letztlich auch der Qualität des Trinkwassers zugutekommen werden. Allerdings kritisiert der Verband, dass die Entnahmegebühr für die Finanzierung der Vorhaben so drastisch angehoben wird. „Es werden unverhältnismäßig stark die Trinkwasserkunden belastet. Die Gestaltung der Gebühr ist nicht verursachergerecht“, schreibt der Verband.

Verband lehnt Einschnitt bei Investitionen ab

Der Verband steckt in einer Zwickmühle: Er muss in den kommenden Jahrzehnten Millionen Euro in die veraltete und weit verzweigte Infrastruktur investieren. Er darf dafür per Gesetz keine großen Rücklagen schaffen, sondern muss alles über den Wasserpreis finanzieren. Das Geld, das der Verband jetzt für die verdoppelte Gebühr aufbringen muss, müsste er bei den Investitionen streichen. Genau das ist beim WVGN nicht gewollt, weil das Netz ohnehin saniert werden muss. Je länger das dauert, desto teurer wird es. Darum sei die Preiserhöhung erforderlich, schreibt der Verband.

Entnahmegebühr steigt um 430.000 Euro

Der Verband fördert in den beiden Wasserwerken Hagen (Neustadt) und Forst Esloh ( Seelze) rund 5,65 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr. Ein Kubikmeter entspricht 1000 Litern. Etwa 350.000 Kubikmeter sind im Durchschnitt der beiden vergangenen Jahre bei Enercity dazugekauft worden. Die Wasserentnahmegebühr steigt für den Verband von 430.000 auf 860.000 Euro. Der WVGN versorgt fast sämtliche Ortsteile von Neustadt, Teile der Samtgemeinden Schwarmstedt und Steimbke, Garbsen komplett sowie Ortsteile von Barsinghausen, Wunstorf-Luthe und -Kolenfeld, Langenhagen und Resse in der Gemeinde Wedemark.

Von Markus Holz