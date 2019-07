Auf der Horst

Die Lage bleibt angespannt: Der Wasserverband Garbsen-Neustadt (WVGN) kann angesichts der Trinkwasser-Knappheit noch keine Entwarnung geben. Weil die Pegelstände in den Speicherbehältern so niedrig waren wie noch nie, gelten für die rund 115.000 Menschen in den neun Städten und Gemeinden im Versorgungsgebiet seit vergangener Woche Einschränkungen beim Wasserverbrauch. So dürfen etwa keine Pools mehr gefüllt und keine Gärten bewässert werden.