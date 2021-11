Garbsen

In 20 Jahren und fast 30 Ländern sammelte er Geschichten und Bilder – und zeigt sie nun in Garbsen: Der Journalist und Fotograf Oliver Lück ist demnächst auf Einladung der Stadtbibliothek in Garbsen zu Gast. In der Aula/Mensa des Schulzentrums I, Planetenring 7, erzählt er von seinen Begegnungen.

Als sich Oliver Lück im Sommer 1996 sein erstes Auto kauft, einen Bulli, hat er kein Ziel, aber jede Menge Zeit. Der Journalist und Fotograf schaut sich um in Europa und beginnt Geschichten und Fotos zu sammeln von Menschen, die wirklich etwas zu erzählen haben. Unter anderem sind das die Schützer des letzten Urwaldes, Straßenkinder in Nordirland und Chilibauern im Baskenland.

Menschen und Orte, die man so in Europa nicht erwarten würde

In seinem ersten Bildband hat Lück Begegnungen, Entdeckungen und Kurzgeschichten aus mehr als 20 Jahren und fast 30 Ländern versammelt und zeigt Besuche bei Menschen und Orten, die man in Europa nicht erwarten würde. 250 Fotos und 140 Kurzgeschichten machen dieses Buch zu einer überraschenden, teils abenteuerlichen Reise.

Oliver Lück (kleines Bild) hat mit seinem alten Bulli fast 30 Länder bereist. Quelle: privat

Lück ist Jahrgang 1973 und lebt aktuell im Land zwischen den Meeren – in Schleswig-Holstein. In den vergangenen Jahren hat er an rund 400 Abenden Zuhörer in Deutschland auf die Reise mitgenommen. Er ist Autor der Bücher „Neues vom Nachbarn“, „Flaschenpostgeschichten“ und „Buntland“ (alle Rowohlt-Verlag).

Auf der Leinwand der Aula/Mensa zeigt Lück am Donnerstag, 18. November, seine Bilder und erzählt von seinen Begegnungen. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten sind ab sofort in der Stadtbibliothek Garbsen erhältlich, eine Reservierung ist unter Telefon (05131) 707170 möglich. Es gilt die 3-G-Regelung.

Von Simon Polreich