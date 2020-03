Virologin aus Berenbostel: Melanie Brinkmann im Interview

Berenbostel/Braunschweig

Sie gehört zu den Experten, die der Nation das Coronavirus erklären, zuletzt in Talkrunden bei Anne Will und Markus Lanz. Berenbosteler, denen das Gesicht der Virologin Prof. Dr. Melanie Brinkmann vom Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung bei all den Fernsehauftritten bekannt vorkommt, irren nicht: Die 46-Jährige ist in dem Garbsener Ortsteil aufgewachsen, hat dort auch das Gymnasium besucht. Im Interview berichtet sie, wie ihr Alltag aktuell zwischen Forschung, Familie und Fernsehinterviews aussieht.

Frau Brinkmann, woran forschen Sie aktuell?

Ich bin jetzt in einem Projekt mit Kollegen aus anderen Fachrichtungen beteiligt, wir erforschen das neue Coronavirus – auch, weil wir hier am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig ein Labor mit der Sicherheitsstufe 3 haben. Das ist aktuell der erforderliche Standard – auch wenn es möglicherweise mit Blick auf das Virus bald gefährlicher sein könnte, draußen herumzulaufen...

Worum geht es dabei?

Wir sind gerade dabei, in einem großen Konsortium einen Schnelltest zu entwickeln, mit dem Patienten auf das neue Coronavirus direkt beim Hausarzt ohne viel Aufwand getestet werden können. Und Kollegen an der Technischen Universität in Braunschweig und der Braunschweiger Firma YUMAB haben erste Erfolge bei der Herstellung neutralisierender Antikörpern erzielt – diese Antikörper kann man Erkrankten verabreichen und sie damit vor einem schweren Infektionsverlauf schützen. Man könnte diese Therapie auch prophylaktisch bei klinischem Personal zum Schutz vor der Infektion einsetzen. Es ist realistisch, dass in etwa drei Monaten erste klinische Tests an Patienten durchgeführt werden können. Dann müssen wir schauen, ob die Antikörper auch effektiv sind. Anschließend muss man sie dann im großen Maßstab produzieren.

Melanie Brinkmann arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig Quelle: privat

In letzter Zeit sind Sie viel im Fernsehen aufgetreten. Wie kam es dazu?

Los ging es eigentlich mit einem Interview für T-Online Mitte Januar. Ich wusste damals gar nicht, dass das Medium so eine große Reichweite hat. Dann wurde das so ein Selbstläufer, eine Weile lang haben alle Talkshows angefragt, von Maybritt Illner bis Markus Lanz. Von Hart aber Fair (Plasberg) haben mir die Kollegen abgeraten, weil die Runde oft auf Krawall gebürstet ist. Aber ich habe mir die letzten Sendungen angeschaut und fand sie eigentlich sehr gut – der Fokus liegt auf Information und nicht auf Diskurs. Eben habe ich noch ein Skype-Interview mit dem kanadischen Fernsehen gemacht. Morgen kommt noch ein Interview mit Jung&Naiv. Und dann habe ich mir eine Pause verordnet.

Warum?

Ich muss mich um die Kinder und um unsere Forschungsarbeiten kümmern, habe eigentlich nur halbe Arbeitstage. Mein Kleinster, sechs Jahre alt, ist zwar in der Notbetreuung. Aber die beiden Großen, zehn und zwölf Jahre, wären die Einzigen an ihrer Schule gewesen, das wäre doch nicht schön. Interessant übrigens, wie unterschiedlich die Angebote der Schulen sind: Manche Kinder stöhnen unter den Bergen von Aufgaben, die sie bekommen. Das ist bei meinen Söhnen nicht so.

Was verbindet Sie noch mit der alten Heimat?

Ich bin im Klinikum in Neustadt geboren, in Berenbostel aufgewachsen, bin da aufs Gymnasium gegangen. Es war eine unbeschwerte Kindheit. Ach, und ich habe natürlich eine beeindruckende Karriere bei der Leine-Zeitung gemacht (lacht). Mit 18 habe ich einige Zeit da gearbeitet. Der Chef in Neustadt hat mir damals gesagt, um Journalistin zu werden, sollte ich nicht Journalismus studieren, sondern ,was Handfestes’. Da habe ich mich für Biologie entschieden und es nie bereut.

Haben Sie aus dem Journalismus die Neigung mitgenommen, Dinge so zu erklären, dass sie auch Nicht-Wissenschaftler verstehen?

Ja, das ist mir tatsächlich sehr wichtig. Ich habe während des Studiums auch ein Praktikum bei der Geo in Hamburg gemacht. Aber da hatte ich den Eindruck, ich bin vielleicht nicht die beste Journalistin – außerdem hat mich die Biologie dann ganz für sich eingenommen. Was den ganzen Rummel jetzt betrifft: Ich finde es sehr wichtig, dass wir Wissenschaftler Öffentlichkeitsarbeit betreiben und die Bevölkerung aufklären. Aber ganz persönlich vermisse ich auch den mit Studenten gefüllten Hörsaal, wissenschaftliche Kongresse und meine Mitarbeiter.

Da sprechen Sie von Ihrer aktuellen Stelle als Professorin an der Technischen Universität Braunschweig. Wie sind Sie denn dorthin geraten?

Hier wohnen wir seit 2010. Studiert habe ich in Göttingen und Berlin, habe an der MHH in Hannover promoviert und dort auch meinen Mann kennengelernt. Zwischendurch waren wir auch nach Amerika ausgewandert, nach Boston. Das können Sie inzwischen alles bei Wikipedia nachlesen, da habe ich seit ein paar Wochen auch einen Eintrag – eigentlich unglaublich...

Sprechen die Leute Sie denn schon auf der Straße an?

Naja, bei uns im Stadtteil Stöckheim vielleicht ein paar, die mich kennen. Ansonsten bin ich gerade nicht so sehr viel draußen. Höchstens mal zum Einkaufen, auch für meine Eltern. Ich bin sehr froh, dass sie jetzt hier sind. Bis November wohnten sie weiter weg, dann wären Besuche sehr schwierig. Ich habe meine Eltern jetzt sozusagen Hausarrest erteilt, um sie zu schützen.

Von Kathrin Götze