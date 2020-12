Garbsen

Die Zahl der Corona-Infizierten in Garbsen ist über das Wochenende sprunghaft angestiegen. Am Freitag hatte das Gesundheitsamt der Region Hannover noch 138 Fälle gemeldet, am Montag waren es bereits 180. „Die auffälligste Ursache dafür sind Ausbrüche in zwei Seniorenheimen in Garbsen“, sagt Christoph Borschel, Sprecher der Behörde.

30 Fälle in zwei Heimen

Der Ausbruch im Haus der Ruhe in Meyenfeld war bereits vergangene Woche bekannt geworden. Dort haben sich nach Stand der Tests 18 Bewohner und vier Mitarbeiter mit dem Virus angesteckt, sagt Borschel. In einem anderen Heim seien es acht weitere Menschen – fünf Bewohner und drei Mitarbeiter.

Aufgrund der Vielzahl der Fälle ist auch der Inzidenzwert in Garbsen gestiegen, der die Zahl der Neuinfizierten hochgerechnet auf 100.000 Einwohner beschreibt. Er liegt jetzt bei 186,1 – damit liegt die Stadt auf einem traurigen Spitzenplatz in der Region. „Das ist definitiv zu viel“, sagt Borschel. Einen kleinen Lichtblick gibt es jedoch trotz der negativen Zahlen. Die Ausbrüche in einem Pflegeheim seien aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der ständigen Tests relativ gut zu kontrollieren, so der Regionssprecher.

Von Gerko Naumann