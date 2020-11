Vermisste Seniorin aus Berenbostel nach 24 Stunden in Marienweder gefunden

Berenbostel

Gut 24 Stunden Suche: Seit etwa 16.15 am Sonnabend wurde die 87-jährige Ingeburg G. im Berenbosteler Haus Cäcilienhof am Bruno-Rappel-Weg vermisst. Die alte Dame hatte die Einrichtung mit unbekanntem Ziel verlassen. Als sie um 19 Uhr nicht zurückgekehrt war, informierte die Einrichtung die Angehörigen der Frau. Diese wiederum baten die Polizei um Hilfe. Eine sofort eingeleitete Suche im direkten Umfeld der des Cäcilienhofs blieb ohne Erfolg.

Auch der öffentliche Nahverkehr und Taxizentralen wurden über das Verschwinden der Frau informiert und um Mithilfe bei der Suche gebeten. Die Seniorin ist wegen einer Erkrankung auf Medikamente angewiesen und ist auf einem Auge erblindet. Aufgrund der Wetterverhältnisse und einem möglichen Aufenthalt der Frau im Freien befand sie sich nach Auskunft der Polizei in Lebensgefahr. Schließlich wurde sie aber am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr in Berenbostel entdeckt – wohlbehalten. Wie Ingeburg G. von Berenbostel nach Marienwerder gelangt ist, blieb zunächst unklar. Die Polizei bedankte sich jedenfalls bei allen, die sich an der Suche beteiligt hatten.

Von Linda Tonn