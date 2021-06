Schloß Ricklingen

Der siebenjährige Claas aus Schloß Ricklingen ist ein fröhliches Kind. Ein Junge, der „laut ist und Krach macht“, wie seine Mutter Claudia Vatterott sagt. Seine Lieblingsfarbe ist Rot, in seinem Kinderzimmer zieren Planeten und Sterne Wände und Boden, im Garten steht ein Trampolin. Wenn Claas groß ist, möchte er Dino-Forscher werden.

Doch immer öfter machen die Beine des kleinen Jungen nicht mit. Sie werden müde, das Gehen und Laufen fällt dem Siebenjährigen schwer. Immer öfter fällt er hin. Wenn in naher Zukunft seine Freunde springen, rennen und auf Bäume klettern, wird Claas nur zuschauen können – und irgendwann im Rollstuhl sitzen. Denn er leidet an Muskeldystrophie Duchenne, einem erblich bedingten Muskelschwund, der dazu führt, dass die Muskeln langsam abgebaut werden. Das betrifft zunächst Beine und Arme, aber später auch die Atem- und Herzmuskulatur. Laut der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke (DGM) sind die Betroffenen – hauptsächlich Jungen – etwa ab dem achten bis zwölften Lebensjahr auf einen Rollstuhl angewiesen.

Wohnhaus ist nicht barrierefrei

Dass ihr einziger Sohn an dieser unheilbaren Krankheit leidet, wissen Claas Eltern seit November 2020. Ein Zufall sei es gewesen, dass bei einer Untersuchung genauer hingeschaut wurde, erzählt Mutter Claudia. Es sei ein Moment gewesen „in dem alles zusammenbrach“: eine Diagnose, viele Fremdworte, Fragen und zerplatzte Zukunftspläne. Doch nach der anfänglichen Schockstarre haben sich die Eltern Claudia und Christoph auf den Weg gemacht, um für ihren Sohn zu kämpfen – und um dafür zu sorgen, dass die Familie in dem Haus aus den Fünfzigerjahren in Schloß Ricklingen wohnen bleiben kann. Denn es ist nicht dafür ausgerichtet, dass sich dort ein Rollstuhlfahrer gut bewegen kann. Und damit müssen die Eltern rechnen: Dass die körperlichen Veränderungen, die die Muskeldystrophie mit sich bringt, schneller kommen und schlimmer werden. „Wir haben ein Zeitfenster von zwei bis drei Jahren, dann muss das Haus umgebaut sein“, sagt Claudia Vatterott.

Lesen Sie auch: Zolgensma: Dieser Anwalt erstreitet für seine Patienten das Geld für die 2-Millionen-Euro-Spritze

Doch die Eltern stoßen immer wieder auf Hindernisse. Der Antrag auf eine Schwerbehinderung des Sohnes ging nicht komplett durch. Es wurde nur ein 20-prozentiger Grad der Behinderung festgestellt. Im Mai haben sie einen Folgeantrag auf den Weg gebracht. Der Ausgang ist noch offen. Dabei ist dieses Dokument wichtig und würde viele Türen öffnen – vor allem für Hilfsmittel und den Umbau des Hauses. „Bislang können wir so nicht auf staatliche Förderung zugreifen“, so Vatterott.

Das ist die Erbkrankheit Muskeldystrophie Duchenne Der siebenjährige Claas aus Schloß Ricklingen leidet an Muskeldystrophie Duchenne (DMD), einer seltenen Form des Muskelschwunds, die schon im Kleinkindalter und vor allem bei Jungen auftritt. Sie ist laut der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke (DGM) zu unterscheiden von der langsam fortschreitenden Becker-Muskeldystrophie (BMD), die erst bei Jugendlichen und Erwachsenen auftritt. Ausgelöst wird der Muskelschwund durch einen Gendefekt, der die Bildung des Eiweißes Dystrophin – ein Bauteil des Muskels – stoppt. Die Folge ist, dass sich die Muskeln im Körper nach und nach abbauen, was sich über Beine, Rumpf, Arme, Rücken- und Halsmuskulatur bis hin zu Herz und Lunge ausweitet. Die Lebenserwartung liegt je nach Krankheitsverlauf bei etwa 30 Jahren. Angaben der DGM zufolge ist unter 3500 neugeborenen Jungen einer an Muskeldystrophie Duchenne erkrankt. Derzeit gibt es deutschlandweit etwa 1500 bis 2000 Betroffene, jährlich kommen ca. 100 neue Fälle dazu. Unterstützung bekommen Angehörige und Betroffene von der DGM. Sie setzt sich auch für die Förderung der Forschung zu den Krankheiten ein. In Deutschland sind laut der DGM mehr als 100.000 Menschen von einer neuromuskulären Erkrankung betroffen. Aktuell sind rund 800 verschiedene Erkrankungen bekannt.

Familie startet Spendenaktion

Noch kann der siebenjährige Claas sein Kinderzimmer im Obergeschoss erreichen – oftmals nur mithilfe der Eltern. Aber wie lange noch? „Wir brauchen einen Aufzug oder einen Anbau“, sagt die Mutter. „Mit breiten Türen, keinen Schwellen, einer ebenerdigen Dusche.“ Doch allein ein Fahrstuhl würde mehr als 45.000 Euro kosten. „Das sind Summen, die wir nicht einfach so aufbringen können.“ Weil die Aussicht auf staatliche Unterstützung derzeit ungewiss ist, hat die Familie gemeinsam mit zwei Freunden eine Spendenaktion gestartet. Auf der Website Gofundme (de.gofundme.com) unter „Eine Chance für Claas“ sammeln sie Spenden. 100.000 Euro sind das Ziel. Innerhalb der ersten Woche seien bereits mehr als 30.000 Euro zusammengekommen, sagt Vatterott. Mehr als 600 Spenderinnen und Spender haben sich bislang gefunden. Zigfach wurde der Aufruf in den sozialen Netzwerken geteilt.

„Was passiert ist, seit wir die Aktion gestartet haben, hat uns überwältigt“, sagen die Eltern Claudia und Christoph Vatterott. Zahlreiche Menschen aus Schloß Ricklingen und Garbsen haben gespendet, aber auch Vereine und die Feuerwehr haben Unterstützung angeboten. „Die Anteilnahme im Ort ist riesig, und es zeigt sich, wie groß die Gemeinschaft ist“, sagt Claudia Vatterott. Die örtliche Steinofenbäckerei Marquardt hat eine Woche lang die Erlöse aus dem Verkauf des Eichelbrotes für den kleinen Claas gesammelt.

Das Restaurant Kaminstube in Altgarbsen hat am Sonnabend vor Pfingsten die Einnahmen aus den Außer-Haus-Gerichten für die Familie bestimmt. „Was ich tun kann, um der Familie zu helfen? Ich koche einen Tag lang für Claas“, hat Gastronom Dennis Böll gesagt. Zudem soll es einen Straßenflohmarkt in Schloß Ricklingen geben. „Die Menschen sind kreativ, und dafür bin ich unendlich dankbar“, sagt Claudia Vatterott.

Hoffen auf neue Erkenntnisse in der Medizin

Zuspruch und Unterstützung kommen auch aus dem evangelischen Kindergarten im Ort und von der Grundschule, die der Siebenjährige ab dem Sommer besuchen wird. „Es sind Menschen, die Claas auf seinem Weg begleiten“, sagt Mutter Claudia. „Das ganze Dorf rückt zusammen.“ Nicht nur finanzielle Hilfe kann die Familie gut gebrauchen, sondern auch Unterstützung für den möglichen Umbau, Maurer, Elektriker oder Klempner. Nur so habe die Familie eine Chance, in Schloß Ricklingen bleiben zu können.

Außer praktischer Hilfe suchen die Eltern auch nach Antworten in der Medizin. Denn die Muskeldystrophie Duchenne ist nicht heilbar. „Wir hoffen so sehr, dass in den kommenden Jahren in der Medizin etwas passiert“, sagt Claudia Vatterott. Derzeit kämpft sie dafür, dass Claas in eine Studie einer Fachklink in Hamburg aufgenommen wird.

Für Claas selbst ist die Welt noch die eines gewöhnlichen Siebenjährigen. Von der großen Anteilnahme an seinem Schicksal bekommt er nicht viel mit. Was er weiß ist, dass seine Muskeln schneller müde sind als bei seinen Freunden. Mehr nicht. Die Freunde sind eine große Stütze für ihn. „Die sind wirklich toll und nehmen ihn so, wie er ist, weil sie ihn nur so kennen“, sagt Claudia Vatterott. Für sie sei der Junge wegen seiner müden Muskeln eben nicht unbedingt der Freund, mit dem man auf Bäume klettert, aber der, mit dem man sich Geschichten ausdenkt oder Unglaubliches aus Lego baut.

Von Linda Tonn