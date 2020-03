Wunstorf

In der Kernstadt sind in der Nacht zu Sonnabend sechs Autos mutwillig beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei sollen der oder die Unbekannte/n in allen Fällen Außenspiegel abgetreten haben.

Drei Fahrzeuge waren an der Straße Die Nordwanne geparkt. Zwei beschädigte Autos standen am Sonnabendmorgen an der Neustädter Straße. Der sechste Wagen stand an der Tulpenstraße. Möglicherweise gibt es weitere Fälle, die noch nicht gemeldet worden sind. Halter und Zeugen sind gebeten, die Polizei Wunstorf unter (05031) 9530115 anzurufen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Wunstorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Markus Holz