Kunden strömen in die Baumärkte

Schutzkleidung, Gas, Holz, Stromgeneratoren und Tierfutter – diese Produkte sind seit Tagen in den Hornbach-Baumärkten Deutschlands extrem stark nachgefragt. Dies bestätigt Florian Preuß, Pressesprecher der Hornbach-Märkte. Ähnlich ist es bei Obi. Spätestens seit am Dienstag alle Geschäfte außer den Supermärkten, Apotheken, Drogerien und Restaurants geschlossen haben, füllen sich die Märkte für Heimwerker-Bedarf mit Kunden – so auch bei Hornbach in Garbsen

Widmen sich jetzt alle plötzlich Heim und Garten?

Der Parkplatz an der Langenhagener Straße ist rappelvoll. Kunden beladen Autos mit Pflanzen, Werkzeugen und Geräten. Ein etwa 40-jähriger Mann hat Holzplatten gekauft. „Das hat nichts mit der Corona-Krise zu tun“, sagt er entspannt, „ich habe sowieso ein paar Tage Urlaub und will zu Hause ein wenig werkeln.“ Seinen Namen will er nicht nennen. Viele Kunden kommen paarweise und sind vom Alter her eher Senioren, die nicht berufstätig sind. Andere sind wegen ihrer Firmenkleidung unschwer als Profi-Handwerker zu erkennen.

Schutzkleidung und Atemschutzmasken sind begehrt

Besonders nachgefragt seien Atemschutzmasken, Schutzkleidung, Holz und Gasflaschen, sagt Preuß. „Wir gehen davon aus, dass die erhöhte Nachfrage in all diesen Bereichen den aktuellen Gedanken und Sorgen der Menschen geschuldet ist“, so der Hornbach-Pressesprecher. Er vermutet, diese Käufe dienten der „Bevorratung und Absicherung für gegebenenfalls härtere Zeiten oder eine bereits bestehende häusliche Quarantäne.“

Das Teppichhaus Kibek muss während der Corona-Krise schließen. Quelle: Markus Holz

Mitarbeiter regeln die Kundenströme

Marktmanager Michael Kunkel in Garbsen trägt die Verantwortung für 90 Mitarbeiter. Um sie und die Kunden besser vor einer Ansteckung zu schützen, regelt Hornbach die Kundenströme. Sicherheitsleute oder eigens abgestellte Mitarbeiter am Eingang bitten Kunden vor dem Markteingang zu warten, wenn zu viele Menschen gleichzeitig im Gebäude sind. Zusätzlich gibt rund um die Info-Schalter Markierungen auf dem Boden: Bis hierher und bitte nicht näher an die Mitarbeiter. Plakate erläutern die Schutzvorkehrungen. An den Kassen gibt es Abstandhalter.

Obi: „Zahlen Sie bitte bargeldlos“

Neben Hornbach verdienen in Garbsen der Obi-Baumarkt im Centrum Kohake, Tedox, Hammer und Roller Geld mit Heimwerkerartikeln. Von diesen Märkten dürfen Obi und Hammer öffnen, weil sie die einzigen mit einem Baumarkt-Vollsortiment ist. Obi reagiert ganz ähnlich wie Hornbach, sagt aber auch klipp und klar: Keine Gespräche mit Fachberatern, kein Zuschnitt, kein Farbmischservice, weniger Verkaufspersonal, aber mehr Kassierer, damit keine Staus entstehen. „Überlegen Sie, ob Sie nicht besser unser Online-Angebot in Anspruch nehmen; kommen Sie wenn möglich ohne Begleitperson, halten Sie Abstand und zahlen Sie möglichst bargeldlos.“ Diese und ähnliche Hinweise veröffentlicht Obi im Internet und im Geschäft. Die Öffnungszeiten von 9 bis 19 Uhr sind unverändert.

Während Hornbach öffnen darf, bleibt der Roller-Markt nebenan geschlossen. Quelle: Markus Holz

Preuß : „Es ist ein Spagat“

Ob Baumärkte noch lange öffnen dürfen, vermag Florian Preuß von Hornbach nicht zu prognostizieren. Für Handwerker sind sie existenziell. „Aber von unseren 96 Märkten in Deutschland gibt es nur einen, der ausschließlich für Gewerbekunden geöffnet hat.“ Solange die Öffnung erlaubt ist, versuche Hornbach den Spagat: „Einerseits wollen wir die Nachfrage nach bestimmten Materialien decken, andererseits wollen wir Ansteckungen in unseren Märkten vermeiden.“ Für Sonntag hat sich Hornbach den Spagat erspart: Der Markt bleibt im Interesse der Mitarbeiter geschlossen, obwohl er öffnen dürfte.

