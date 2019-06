Garbsen

Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen der Musik: Am Sonnabend heißt es „ Garbsen rockt“ mit Buddy and the Cruisers sowie mit Willy and the Poor Boys. Bereits um 11 Uhr beginnt auf dem Dorfplatz in Horst ein Jazz-Frühschoppen. Am Sonntag wird die Blues Time mit Zed Mitchell und seiner Band fortgesetzt.

Freitag: Cinema del Sol zeigt Komödie

Das Cinema del Sol macht am Freitag, 28. Juni, um 20 Uhr Station auf Homeyers Hof in Horst, Frielinger Straße 12. Das solarbetriebene Wanderkino zeigt die britische Komödie „Ganz oder gar nicht“. Zuvor werden ab 18 Uhr in der Tenne kleine Köstlichkeiten serviert.

Sonnabend: In Frielingen sind die Wikinger los

Wer immer schon mal wissen wollte, wie Kubb oder auch Wikingerschach gespielt wird, ist am Sonnabend, 29. Juni, auf dem Sportplatz in Frielingen am Farlingsweg richtig. Das Turnier beginnt um 10.30 Uhr. Wer noch einen Startplatz ergattern möchte, sollte bereits am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr zur Auslosung auf den Sportplatz kommen.

Sonnabend: Am Rathaus wird gerockt

Sie vermitteln mit ihrem originalen Sound das Lebensgefühl der Fünziger Jahre: Die Band Buddy and the Cruisers spielen am Sonnabend, 29. Juni, um 18 Uhr als Vorgruppe bei „ Garbsen rockt“ auf der Bühne am Rathaus. Die Musiker um Frontman Buddy spielen Songs von Buddy Holly, Roy Orbison, The Shadows, Chuck Berry und vielen anderen.

Sonnabend: Willy and the Poor Boys spielen

Sie lieben die Musik der legendären Band Creedance Clearwater Revival (CCR): Willy and the Poor Boys spielen am Sonnabend, 29. Juni, um 20 Uhr bei „ Garbsen rockt“ auf der Bühne am Rathaus. Die Musiker erwecken Hits wie „Proud Mary“, „Suzie Q“, „Have you ever seen the Rain“ oder „Bad Moon rising“ in einem kompakten Sound neu. Mit ihrer authentischen Show will die Gruppe das Publikum begeistern.

Sonntag: Happy Jazz spielt beim Frühschoppen

Einen Jazz-Frühschoppen richtet die private Initiative Horster Jazz-Frühschoppen am Sonntag, 30. Juni, ab 11 Uhr auf dem Dorfplatz an der Lehmstraße aus. Für Stimmung sorgt die Band Happy Jazz&Co mit Swing und Mainstream-Jazz. Der Eintritt ist frei, es gibt Getränke und Bratwurst.

Sonntag: Musik für Spaziergänger erklingt

Das Mandolinen- und Gitarrenorchester Empelde spielt am Sonntag, 30. Juni, um 17 Uhr bei der Musik für Spaziergänger in der Klosterkirche Marienwerder. Ein Nachwuchsquartett, das einen zweiten Preis auf Bundesebene beim Wettbewerb Jugend musiziert gewann, präsentiert Auszüge aus seinem Programm.

Sonntag: Blues Time am Rathaus

Die Zed Mitchell Band spielt am Sonntag, 30. Juni, ab 11 Uhr bei der Blues Time Garbsen auf der Bühne am Rathaus. Zed Mitchell gilt als Tausendsassa und einer der besten Gitarristen Europas. Er begeistert sein Publikum mit seiner außergewöhnlichen Fünf-Oktaven Stimme. Der Eintritt ist frei.

Das ist das Programm für die 20. Blues Time in Garbsen.

Und wie wird das Wetter?

Regen ist an diesem Wochenende Fehlanzeige. Statt dessen wird es richtig heiß zum Schützenfest in Hannover. Das aktuelle Wetter für Hannover und die Region finden sie hier.

Wenn’s dann doch mal regnet?

Ob das Fischer- und Webermuseum in Steinhude, im Spielzeugmuseum in Garbsen oder das Museum auf dem Fliegerhorst – die Kulturszene der Region Nordwest hat einiges zu bieten. Auch bei schlechtem Wetter. Hier sind unsere Tipps für schlechtes Wetter.

Von Anke Lütjens